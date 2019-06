Cómo recuperar el privilegiado entorno de La Maruquesa en Valladolid

Una obra a medio acabar y el problema de la basura

Material de obra apilado en la parte alta de la cuesta de la Maruquesa.

Bajar la basura hasta el pie de la avenida de Gijón –o de la carretera de Fuensaldaña– ya es un engorro. Llegar hasta las contenedores y que los matojos hagan casi imposible acceder a ellos es más desagradable, explica una vecina que se consuela con que, al menos, como no ha llovido esta vez no hay demasiado problema. Otra cosa son los que se acercan hasta allí a tirar, como es el caso, un parachoques detrás de los contenedores.«Esto lo han tomado como si fuera un punto limpio», dice. Desesperada por la basura que se acumula y porque no se haga nada para colocar mejor los contenedores.

El único edificio de pisos que hay, ya que los demás son viviendas individuales y casas molineras, da a una calle, Calera, cuyo asfalto lleva sin arreglar «28 años», dice. «Metieron el gas y lo dejaron así», asegura mientras señala la cicatriz de la zanja, como un bache continuo que recorre la calle hasta arriba.

La parte baja del barrio, ya en la avenida de Gijón, ofrece una primera imagen cochambrosa al visitante que entra a la ciudad por esa vía. Matojos, hierbajos secos, coches aparcados sobre la tierra reseca entre las aceras, el indecente asfalto de la carretera en sentido salida de la ciudad. No hay prevista, de momento, ninguna actuación para esta zona.

En la parte de arriba, en la calle del Mirador, peatonal, conviven solares, casas modestas y alguna vivienda reformada. En el medio, la calle Peninsular, la última que quedaba por asfaltar en Valladolid, está rematada hasta un punto.A partir de ahí, camino de tierra y una acera preparada para recibir los adoquines nuevos, apilados junto al material de obra pero sin colocar.

Luis Vélez, nuevo responsable de obras en el Ayuntamiento, explicaba a El Norte que, efectivamente, un problema con la empresa paralizó momentáneamente las tareas, que se reanudarán esta misma semana.