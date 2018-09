«Hemos rebajado en casi diez puntos la tasa de paro en Tudela de Duero»

Luis Javier Gómez Potente, alcalde de Tudela de Duero. / Sofía Fernández Luis Javier Gómez Potente, primer edil del Consistorio tudelano, reconoce que el municipio ha «mejorado mucho en la gestión de lo público, en prestigio y seriedad» EL NORTE Martes, 25 septiembre 2018, 07:50

Después de más de tres años de legislatura, Luis Javier Gómez Potente, alcalde de Tudela de Duero, asegura que con esfuerzo y dedicación han conseguido superar todas las adversidades, «y aunque hemos recorrido un gran camino, queda mucho por hacer». Grandes proyectos para el municipio que confía en continuar en el próximo mandato, «porque ilusión y ganas no me faltan para presentarme de nuevo a la Alcaldía».

-¿Qué cambios más significativos se han producido en Tudela durante su mandato?

-Creo profundamente que hemos mejorado mucho en la gestión de lo público así como en prestigio y seriedad. Desde estos años hemos dado pasos hacia delante para que la ciudadanía participe de forma activa en las decisiones y propuestas de los que gobernamos a través de asambleas informativas, presupuestos participativos, plenos con participación de los vecinos, colaboramos activamente con las asociaciones culturales y deportivas y eso nos ha permitido hacer políticas realistas que mejoran la vida de nuestros conciudadanos. Por poner un ejemplo, en políticas sociales más de 215 niños de infantil reciben los libros gratuitamente, donde más de 40 familias reciben ayudas al IBI, hemos aumentado las subvenciones a las asociaciones deportivas y culturales, hemos realizado más de 8 kilómetros de asfaltado, hemos reformado todo el complejo deportivo de los palacios, y todas estas políticas sin subir ni un impuesto ni una tasa y rebajando de forma importante la deuda.

-¿Qué ha resultado lo más complicado?

-El primer año fue realmente difícil, partíamos de una candidatura completamente nueva, prácticamente sin experiencia política pero con mucha ilusión y esfuerzo conseguimos superar todas las adversidades, tanto presupuestarias como conflictos no resueltos en el anterior mandato.

-¿Qué queda aún por hacer?, ¿qué proyectos tiene en mente para el municipio?

-Mucho, pero creo que hemos recorrido un gran camino. En urbanismo, tenemos en fase de exposición el nuevo PGOU que hará de Tudela y Herrera un pueblo más habitable, más ecológico y más sostenible. Nos queda la segunda fase de renovación de las piscinas de los palacios, lo carriles bici, la urbanización del barrio Juan XXIII, la urbanización de la calle Salegar, el nuevo saneamiento de la calle Gachaperos, dos proyectos de urbanización en Herrera, mejora y eficiencia en el alumbrado público, estamos ya con los arreglos de varios caminos y así necesitaría unos cuantos folios para decirles los proyectos que arrancarán en breve (risas).

-¿Tiene fuerzas para repetir como candidato a la Alcaldía?

- (Risas) Ilusión y ganas de trabajar no me faltan, me comprometí con mi partido a dos legislaturas y ya va llegando el fin de la primera así que espero continuar otra para terminar el proyecto encargado por mi partido.

-¿Qué proyectos de desarrollo económico y de empleo tiene para Tudela?

-Cuando llegamos al Ayuntamiento había una tasa de paro del 20%. Nuestro objetivo fue la creación de una oficina de orientación laboral que nos permitiera trabajar en un plan de empleo para la inclusión en el mercado laboral de trabajadores de nuestro pueblo para rebajar el número de desempleados y le tengo que decir que los resultados han sido excepcionales puesto que, entre la bolsa de empleo creada por el Ayuntamiento, y dicha oficina, hemos sido capaces de buscar empleo a más de 120 personas anualmente, sin contar las que hemos posibilitado la formación a través de cursos por convenios con otras instituciones. La tasa de paro a fecha de hoy es de 10,50% así que algo habremos influido. Actualmente, estamos trabajando para atraer nuevas empresas a Tudela a nuestro polígono; BIOTRAN tiene licencia para ampliación; una empresa de material eléctrico está en trámite de información para la instalación; una escuela de formación está en fase de adaptación y confiamos en alguna empresa del sector agroalimentario que ha mostrado mucho interés por Tudela.

El alcalde de Tudela (tercero por la derecha), en la Feria de la Exaltación del Espárrago y la Artesanía de Tudela de Duero. / Sofía Fernández

-De cara al visitante, ¿qué atractivos culturales y turísticos ofrece Tudela?

-Tenemos un gran patrimonio cultural con nuestra iglesia, las ermitas, las casas con sus escudos y, sobre todo, un maravilloso patrimonio natural, capaz de sorprender al visitante, la mambla y la cuchilla, la senda del Duero, nuestras esculturas al aire libre, el paseo de la poesía, nuestros pinares, las rutas senderistas, sus huertas y así un largo etc., que junto a su hostelería hacen de Tudela un pueblo encantador que maravilló a reyes y nobles.

-¿Cree que todos los recursos están explotados convenientemente o quedan cosas por dar a conocer?

-Las visitas turísticas a Tudela han aumentado en más de un 40%, estamos hablando de unas cifras récord, pero también quiero resaltar que en esas cifras ha influido la gran labor de nuestra técnico de Turismo, Marta.

-¿Por qué tendría que visitar Tudela?

-Primero porque somos la puerta de entrada a la Ribera del Duero, tierra de excelentes vinos, y segundo, como le digo, Tudela es una Villa Realenga donde pasaban temporadas reyes y nobles, así que es obligado cuando una sale de Valladolid acercarse a nuestro pueblo, porque seguro quedará sorprendido.