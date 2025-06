Puente reconoce que hoy es un día «muy duro» para los socialistas

El Norte Valladolid Jueves, 12 de junio 2025, 19:06 Comenta Compartir

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se refirió esta tarde a la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que le relaciona con el cobro de presuntas comisiones, y reconoció que la «decepción es muy grande» y que hoy es un «día muy duro» para los socialistas.

No obstante, a través de su cuenta de X y una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que no se producirá un adelanto electoral al entender que este escándalo de corrupción no afecta a su Consejo de Ministros, el también secretario general del PSOE de Valladolid, aseguró que el PSOE «va a estar a la altura. Como lo ha estado nuestro secretario general y presidente del Gobierno».