Puente calla y el PSOE dice que el PP es «imprudente» al celebrar la absolución de León de la Riva El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, y el alcalde, Óscar Puente. / J. A. El portavoz socialista asegura que «queda claro que hubo delito de falsedad documental, aunque haya prescrito» VÍCTOR VELA Lunes, 30 julio 2018, 21:40

«Ni nos íbamos a alegrar porque lo codenaran ni nos llevaríamos un chasco porque lo absolvieran, pero la sentencia nos ha sorprendido», ha dicho este lunes Pedro Herrero, portavoz del PSOE, después de que el alcalde, Óscar Puente, declinara hacer declaraciones, callara y evitara pronunciarse sobre la resolución judicial de la 'comfort letter', que ha absuelto al exalcalde Javier León de la Riva de los delitos de prevaricación y falsedad documental.

«Después de leer la sentencia, queda claro que hubo delito de falsedad documental, aunque haya prescrito. Nos ha sorprendido, es verdad. Sobre todo porque la petición de la Fiscalía, de nueve años de prisión, era muy contundente, si se compara con los tres años que pedía el Ayuntamiento como acusación particular», añadió Herrero, quien apuntó que «el Ayuntamiento de Valladolid hizo lo que debía, que es defender los intereses públicos», añadió.

El portavoz socialista apreció como «imprudente» las muestras de «alegría y festejo» en el PP, ya que «la sentencia no es firme». «Hay que ser prudentes y dar tiempo al tiempo. Los servicios jurídicos estudiarán en los próximos días la posibilidad de presentar un recurso. La que queda en peor lugar es la Fiscalía, que se lleva el revés más duro», indicó.

«El tribunal ha dado por bueno que León de la Riva no sabía lo que firmaba y que no había mala intención, pero cuesta creerlo, sobre todo porque, como figuraba en la documentación que presentamos en el juicio, el exalcalde se jactó en público de ser la única administración que había firmado ese aval».

Herrero indicó que «si la actual corporación, con el voto en contra el PP, no hubiera declarado nula la 'comfor letter', tendríamos una deuda de cien millones que no podríamos pagar». «El daño habría sido terrible para las arcas públicas si no se hubiera anulado por la Corporación actual», añadió.

«Veo al PP exultante ante una sentencia que no es firme. Que en el PP anden festejando que el exalcalde, que ya fue condenado en su día por otro delito, no vaya de momento a la cárcel, indica con qué tipo de alegría se contenta en estos momentos el PP. Si tan orgullosos están con que el exalcalde no vaya a la cárcel, que defiendan toda esa gestión. Los hechos están ahí, constituya o no delito».