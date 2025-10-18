El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Batucada y refugiados con las banderas saharauis durante la protesta en la plaza de Juan de Austria.

Ver 11 fotos
Batucada y refugiados con las banderas saharauis durante la protesta en la plaza de Juan de Austria. Rodrigo Jiménez

El pueblo saharaui clama por su independencia desde Valladolid: «El Gobierno español nos ha dado la espalda»

«Aún tenemos muchos apoyos en este país para luchar por salir de Marruecos», advierte su delegado en Castilla y León

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:53

Ocurrió el 27 de febrero de 1976, hace cincuenta años, cuando España abandonó «a su suerte» su antigua colonia del Sáhara Occidental y «nos dejó ... un país en guerra y en manos de Marruecos», recuerda con pena Abdalahe Hamad, el delegado en Castilla y León de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, un pueblo que pelea desde entonces, y este sábado lo ha hecho desde Valladolid, con una sonora concentración celebrada en la plaza de Juan de Austria, por «hacer cumplir las resoluciones de la ONU y sacar adelante un referéndum que permita de una vez la independencia de mi país».

