El pueblo saharaui clama por su independencia desde Valladolid: «El Gobierno español nos ha dado la espalda»

Ocurrió el 27 de febrero de 1976, hace cincuenta años, cuando España abandonó «a su suerte» su antigua colonia del Sáhara Occidental y «nos dejó ... un país en guerra y en manos de Marruecos», recuerda con pena Abdalahe Hamad, el delegado en Castilla y León de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, un pueblo que pelea desde entonces, y este sábado lo ha hecho desde Valladolid, con una sonora concentración celebrada en la plaza de Juan de Austria, por «hacer cumplir las resoluciones de la ONU y sacar adelante un referéndum que permita de una vez la independencia de mi país».

Decenas de saharauis –se estima que en el conjunto de la comunidad hay más de doscientos refugiados de la antigua colonia–, acompañados de simpatizantes, han tomado a partir del mediodía la citada plaza, donde han instalado una jaima, en la que han servido té, dulces y dátiles, para visibilizar sus reivindicaciones y reclamar de paso al Ejecutivo de Pedro Sánchez que retome su «tradicional política de apoyo» a su causa.

Abadalahe Hamad, en la jaima instalada en la plaza de Juan de Austria.

«El Gobierno español nos ha dado la espalda, en un cambio inesperado de su política, pero por fortuna aún tenemos muchos apoyos en este país para luchar desde aquí por nuestra independencia y poder salir de una vez de Marruecos», añade Hamad, quien recuerda el «sufrimiento» que arrastra desde hace medio siglo el grueso de la población del Sáhara Occidental, confinada en su mayoría en los campos de refugiados.

«Hay que verlos y hay que ir allí para conocer cómo malviven cerca de doscientos mil compatriotas en campos de refugiados que subsisten exclusivamente gracias a la ayuda internacional», lamenta su representante en Castilla y León, una comunidad cercana tradicionalmente a su situación y en la que cada verano son acogidos temporalmente decenas de niños y niños en el marco del programa Vacaciones en paz, que trajo a 147 menores durante el último periodo estival.

La concentración de hoy en Juan de Austria ha lucido por momentos un cierto ambiente festivo, pero aunque así ha sido –ha habido batucadas, conciertos, degustaciones en la jaima...–, el propio Abdalahe ha querido dejar claro que su pueblo no está «para muchas celebraciones». Y menos, concreta, «cuando se cumplen cincuenta años de la ocupación marroquí de la mayor parte de nuestro territorio».

Su país vecino, que considera al Sáhara Occidental como una de sus provincias, ocupa en torno a dos tercios de su territorio. El resto quedó en manos de Mauritania cuando España abandonó su colonia, a la que llegó a considerar también como una de sus provincias –la número 53, si se incluye como tal a Ceuta y Melilla–. «Históricamente hemos tenido el apoyo español hasta que recientemente ha cambiado su política hacia nosotros, pero nuestra reclamación es la misma y pasa por exigir nuestra independencia y un referéndum que Marruecos se niega a hacer porque tiene claro cual va a ser el resultado», concluye Abdalahe Hamad.