Encierro celebrado el pasado 24 de julio en Tudela de Duero. Rodrigo Jiménez

'Vuvuzelas', campanas y música en los encierros para evitar los cohetes por el riesgo de incendio

La Junta prohíbe el uso de pirotecnia y artefactos de fuego hasta el día 18 en espacios cercanos a zonas forestales y los pueblos se las ingenian para celebrar sus fiestas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:37

El mensaje llegaba este miércoles (vía Boletín Oficial de Castilla y León), apenas unas horas antes de que numerosos pueblos descorchen sus fiestas por la ... Virgen de la Asunción y San Roque. «Se suspenden las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego», dice el decreto de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente ha prolongado hasta el día 18 (incluido) la alerta por el incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales, lo que incluye una serie de medidas y prohibiciones que pueden afectar al desarrollo habitual de muchos festejos tradicionales. El más evidente: el lanzamiento de cohetes para avisar del inicio y el final de los encierros. Así que los ayuntamientos han tenido que buscar alternativas ingeniosas para advertir a sus vecinos de que los toros están en las calles.

