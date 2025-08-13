'Vuvuzelas', campanas y música en los encierros para evitar los cohetes por el riesgo de incendio

El mensaje llegaba este miércoles (vía Boletín Oficial de Castilla y León), apenas unas horas antes de que numerosos pueblos descorchen sus fiestas por la ... Virgen de la Asunción y San Roque. «Se suspenden las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego», dice el decreto de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente ha prolongado hasta el día 18 (incluido) la alerta por el incremento de riesgo meteorológico de incendios forestales, lo que incluye una serie de medidas y prohibiciones que pueden afectar al desarrollo habitual de muchos festejos tradicionales. El más evidente: el lanzamiento de cohetes para avisar del inicio y el final de los encierros. Así que los ayuntamientos han tenido que buscar alternativas ingeniosas para advertir a sus vecinos de que los toros están en las calles.

«No es la primera vez. Ya nos ocurrió el año pasado, durante el festejo taurino de Santiago (el 24 de julio)», explica Óscar Rodríguez de las Heras, alcalde de Tudela de Duero. Ese día, la alternativa fue el tañido de las campanas desde la iglesia. «Hablaremos de nuevo con Antonio, el párroco, por si este año lo podemos repetir, aunque es verdad que hay tanto jaleo en la calle que hay puntos donde no se escuchan», reconoce el regidor tudelano. «Siguiendo las indicaciones oficiale,s no podremos utilizar cohetes», aseguran desde el Consistorio. Como alternativa, han anunciado el uso de bocinas de gas, una «especie de 'vuvuzelas'» que se harán sonar de forma simultánea en tres puntos del recorrido: «A la salida de los toriles, en la plaza de España y cerca del puente, en El Plantío».

«Normalmente se lanzan cuatro cohetes, con el cierre de arriba, el de abajo, el inicio y el final del encierro. Ahora, habrá que coordinarse para hacer sonar estas bocinas de gas», dice Óscar Soto, concejal de Medio Ambiente en Tudela de Duero, quien, como el alcalde, apela a la colaboración de los peñistas. «Son unas circunstancias especiales, ante una situación extraordinaria, y por eso pedimos a los corredores y los espectadores que estén muy atentos a las señales y los avisos que se lancen desde la organización», explican.

«En Viana de Cega estamos rodeados de pinares, de monte y de ribera... debemos ser muy cuidadosos» Alberto Collantes Alcalde de Viana de Cega

En Viana de Cega la alternativa será musical. «El año pasado ya no lanzamos cohetes en los encierros, por seguridad… Lo que hacemos aquí, como tenemos discomovida, es poner música taurina en el momento de la salida de los toros», asegura Alberto Collantes, alcalde de Viana, quien recuerda cómo la localidad ha extremado en los últimos años el cuidado con el uso de cohetes y pirotecnias. «Hace ya casi 15 años que no lanzamos fuegos artificiales. Nuestro pueblo está emplazado en un entorno privilegiado. Estamos rodeados de pinares, de monte y de ribera… y tenemos que ser muy cuidadosos», indica Collantes, al tiempo que subraya una de sus grandes preocupaciones para los próximos días.

«Tenemos un área recreativa (del antiguo Icona) donde hay cuatro barbacoas homologadas. Desde el Ayuntamiento las precintamos porque también durante estos días está prohibido su uso. Sin embargo, nos encontramos (porque nos ha pasado otros años) con que vienen familias de Valladolid, quitan el precinto y hacen allí la merienda y la cena. Vigilarlo es complicado, porque no hay muchos agentes de la Guardia Civil, tampoco agentes forestales… y nos preocupa», apunta Collantes. El Ayuntamiento de Viana analizará además si se podrá celebrar el espectáculo de teatro de calle previsto para el día 18, a las 22:00 horas, en el parque de la Resinera, ya que el fuego es un ingrediente más del montaje. «De entrada, entendemos que no tiene peligro porque no son fuegos artificiales, pero analizaremos si se puede realizar».

Peñafiel sí que celebrará el toro de fuego («espectáculo de pirotecnia») que tiene anunciado en su programa para los días 14, 15, 16 y 17, a las 23:50 horas, tal y como confirmó Roberto Díez, alcalde de la localidad. «Los festejos tienen lugar en el caso urbano, en la plaza del Coso, y no en suelo rústico», asegura el regidor de un municipio que también mantiene el chupinazo, un lanzamiento del cohete de apertura de fiestas, este jueves, a las 12:00 horas, desde el balcón del Ayuntamiento.

Desde la Dirección General de Patrimonio Natural, que emite esta normativa, recuerdan que su competencia «es para zonas forestales o que estén a menos de 400 metros de zona forestal. Nunca nos hemos planteado que esto pudiera aplicarse a los toros de fuego si están en núcleo urbano. Evidentemente otra cuestión sería en suelo forestal».

Chupinazo alternativo

En Tudela de Duero, localidad rodeada de pinares, han preferido evitar posibles desgracias naturales y, por eso, han decidido prescindir del cohete en el chupinazo. En su lugar, utilizarán una grabación sonora de años anteriores para anunciar el inicio de los festejos, justo después de que el tudelano Nuño Villafañe, campeón de gimnasia acrobática de trampolín y doble minitramp pronuncie el pregón.

La prohibición del uso de cohetes y fuegos artificiales decretada por la Junta alcanza hasta el día 18 incluido y aquí se suscita una duda en Tudela de Duero. Esa última jornada de fiestas, después de medianoche, tiene lugar desde la explanada del Arenal una tirada pirotécnica. Técnicamente, ya es 19 de agosto, con lo que no entraría dentro de la medida de la Junta. «Vamos a ver cómo evoluciona la situación porque todavía hay tiempo. En principio no afecta, pero si las medidas se extienden, tal vez tengamos que trasladar el espectáculo de fuegos artificiales al fin de semana en el que celebramos la fiesta del tomate», aseguran desde el Consistorio tudelano.

Desde la Consejería de Medio Ambiente explican que esta adopción de medidas extraordinarias llega porque «las predicciones más actualizadas para los días 13 al 18 indican una continuación de las condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas altas y humedades relativas bajas, a lo que se añade probabilidad de tormentas, que podrían ser secas, y con fuertes vientos locales. Estas condiciones, sumadas a la situación de estrés hídrico de la vegetación, después de varios días seguidos con meteorología adversa, aumenta considerablemente el peligro de incendios forestales».

Ante esta situación, el aviso de la Junta incluye una serie de «prohibiciones, con precaución de la población y trabajos en el medio natural». Así, la resolución prohíbe (textualmente) «encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. El uso de barbacoas situadas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas. El uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda que, en su funcionamiento habitual, despida chispas o descargas eléctricas, como sopletes, soldadores y radiales. Y se suspenden las autorizaciones de uso del fuego y de fuegos artificiales, cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego».

La Junta ha pedido a las autoridades locales y los cuerpos de vigilancia «extremar el control en el cumplimiento de esta medida». «Se solicita también a la población que extreme su prudencia y adopte medidas de precaución en sus actividades al aire libre. Cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a una situación de riesgo de gran incendio forestal», concluye el aviso de la Consejería de Medio Ambiente.