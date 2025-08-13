Los mapas del fuego en Castilla y León: 55 incendios y 20.000 hectáreas quemadas en lo que va de año El visor Copernicus de la Unión Europea, actualizado este martes, muestra que el 75% de la superficie quemada ha ardido en la última semana

Los fuegos que durante las últimas horas devoran cientos de hectáreas de terreno en las provincias de Zamora y León se suman a los más de 50 incendios forestales declarados en lo que va de año en Castilla y León. En total, la comunidad ha sufrido 55 fuegos desde enero, con una superficie total de 20.383 hectáreas quemadas. Los más graves se han producido durante la última semana. Han sido 15 de los 55, pero suponen el 75% de la superficie quemada.

El incendio de Uña de Quintana es, de hecho, el más grave de la temporada en España. Iniciado el 10 de agosto, ha quemado ya 5.395 hectáreas de terreno, por encima de las 5.247 hectáreas del fuego que afectó a principios de julio al municipio de Oliola (en Lérida). Después de otros incendios en Orense y Toledo, el cuarto y quinto más virulentos son los de Crucero y Benuza, en León, con 2.800 y 2.741 hectáreas, respectivamente.

En la actualidad, hay varios fuegos activos en la comunidad.

León es la provincia con más incendios declarados (26), por delante de Zamora (13), Ávila (siete) y Burgos (seis). En superficie, Zamora es la zona más castigada (7.170 hectáreas), por delante de León (7.126).