Villanueva de los Infantes pide a la CHD que limpie el río «de una vez» EVA ESTEBAN Villanueva de los Infantes Miércoles, 11 septiembre 2019, 11:42

Se sienten «abandonadísimos». Están «hartos», cansados de la «dejadez» de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a la hora de limpiar y mantener el cauce del río Esgueva a su paso por Villanueva de los Infantes. Necesitan que «se tomen en serio» el asunto porque, dice el alcalde de la localidad, Jesús Palomo, la situación es «insostenible». «Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si tienen pensado hacer algo o no, pero así no podemos estar, queremos que lo limpien de una vez», lamenta.

Veinticinco años. Ese es el tiempo que, según estima el regidor, llevan sin «ver una máquina» del organismo de cuenca en el municipio vallisoletano. «Es una vergüenza, no podemos seguir así. Da verdadera pena ver a nuestro río tal y como está ahora», insiste Palomo. «Necesitamos que vengan a hacer una visita y lo vean con sus propios ojos, porque poco, por no decir nada, se ha hecho en los últimos años para mejorar el cauce del río», continúa.

El entorno del puente es la zona más afectada. La abundante maleza impide prácticamente ver las aguas del Esgueva. Es, en definitiva, un «desastre». La desembocadura de un pequeño arroyo a escasos metros de la plataforma agrava la situación. «A nada que llueve», explica el alcalde, las parcelas colindantes se inundan. Son las «mejores», las más valiosas que hay en Villanueva de los Infantes. «Son terrenos particulares, pero estos dos últimos años ha sido un desastre. Si tienen cosecha se la destroza», argumenta. «Es una pérdida de dinero tremenda, no sé si van a poder seguir así muchos años más», advierte.

Por ello, hace ahora dos años, los propietarios de esos solares –«unos ocho o diez», calcula el regidor– formularon un escrito a la Confederación Hidrográfica en el que solicitaron la correspondiente autorización para adecuar la zona. La CHD no tendría que aportar nada, únicamente dar su consentimiento. Los dueños, con la colaboración del Ayuntamiento villanovense, correrían con todos los gastos. Pero, tal y como relata Palomo, se lo «denegaron». Aún a día de hoy no entienden el por qué de esa negativa «si ellos tampoco han hecho nada». «Hemos intentado llevar a cabo la limpieza de todos los arroyos que desembocan en el Esgueva y se nos ha denegado el permiso. Y eso que nosotros asumíamos todos los costes y poníamos la maquinaria», subraya.

Problema en varios pueblos

Pero no son los únicos. «Todo» el Valle del Esgueva está «igual o parecido». «He hablado con varios alcaldes y localidades como Renedo, Castronuevo, Olmos o Villarmentero están igual, alguno incluso peor», indica. Están «desesperados» y, por ello, si en los próximos meses no ven materializados los resultados, no descartan incluso una movilización frente a las oficinas centrales de la Confederación, ubicadas en la calle Muro de la capital vallisoletana. «Sería bueno aprovechar estas fechas para limpiarlo, ya que el cauce es muy escaso», reafirma. «Si no, tendremos que ponernos a las puertas con cacerolas como hace todo el mundo y que vean que vamos en serio, que si lo pedimos es por algo», añade.

Por su parte, la CHD asume su responsabilidad y pide «paciencia» a los vecinos de la zona porque, tal y como aseguran fuentes consultadas, la actuación en varios tramos del río Esgueva, entre los que se encuentra el de Villanueva de los Infantes, está programada para los «próximos meses», si bien desconocen la fecha exacta en la que se llevará a efecto. Así, según estas mismas fuentes, los trabajos que están previstos son de retirada de arbolado y eliminación de vegetación.