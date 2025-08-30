Villacid de Campos celebra con éxito la segunda Feria del Cubo

La etimología de Villacid de Campos hace relacionar a esta localidad terracampina del norte de la provincia de Valladolid con el héroe legendario el ... Cid Campeador, a quien se cree que habría pertenecido el Cubo, una imponente construcción de ladrillo que se yergue sobre el caserío como el único resto que queda de una antigua fortaleza derruida. Una importante construcción que este sábado dio nombre a la segunda edición de la Feria del Cubo, que se celebró durante toda la mañana en el frontón.

Numerosos vecinos y visitante recorrieron los 15 puestos de artículos de artesanía, como pendientes, colgantes o bolsos; de sombreros; de libros; de productos de agroalimentación de la comarca, como lentejas, garbanzos o mieles y los de degustación y venta de vinos de Melgarajo (Melgar de Abajo) y de café mejicano. Además hubo un pequeño mercado solidario con la venta de distintos objetos artesanales y cedidos por los vecinos, promovido por la vecina Angelines Pardo para recaudar fondo para las Misiones Madre Carmen en Nicaragua, de la Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, donde la propia vecina ha ido voluntaria. También hubo un puesto de grabados en madera con láser.

La alcaldesa de la localidad, Yolanda del Agua, expresó que el objetivo de la feria es que «se conozcan los productos de la tierra a través de una actividad que dinamice la vida del pueblo y ponga en valor el cubo». Respeto a este importante recurso patrimonial, la alcaldesa señaló que se estaba redactando el proyecto de la primera fase, destinado a la reposición de la cubierta, para el que se iba a pedir financiación. El objetivo último es convertir el cubo en un parque mirador, desde el que se puedan divisar magníficas vistas de Tierra de Campos. Para ello habrá que abrir los diferentes vanos existentes que están cegados y la construcción de una escalera hasta su parte más alta. Yolanda del Agua destacó que «la feria ha crecido en el presente año respecto a la edición del año pasado, lo que supone que se vaya consolidando como actividad anterior a las fiestas de la Virgen de Bustillino».

El castillo perteneció a los Osorio, el linaje más antiguo de España cuyo origen hay que buscarlo en el reinado de Don Rodrigo, último monarca godo. De planta circular, su entrada se realizaría por alto a través de un arco rebajado enmarcado por alfiz. Una leyenda popular hace ver en los días de lluvia la silueta del Cid en los muros del torreón.

Ahora la localidad ya se prepara para vivir las fiestas patronales en honor la Virgen de Bustillinos, que se celebrarán del 5 al 9 de septiembre, siendo el día más importante el día 8 con misa y procesión.