Tres pueblos tendrán nuevo alcalde en mayo por el pacto de las últimas elecciones

Cuando tomaron posesión como máxima autoridad política en sus respectivas localidades, el 17 de junio de 2023 -en esa fecha se constituyeron todos los ayuntamientos-, ... ya sabían de antemano que ostentarían sus bastones de mando por un tiempo limitado y determinado. En concreto, dos años, para cumplir así con el pacto que les permitió ser alcalde o alcaldesa de su municipio durante la primera mitad del mandato. Es el caso de Aldeamayor de San Martín, Villaverde de Medina y Rueda, que en apenas mes y medio tendrán nuevo regidor como consecuencia de los acuerdos alcanzados entre las formaciones que obtuvieron representación en las elecciones municipales del 28-M.

En Aldeamayor -6.163 empadronados en 2024, según el INE-, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para gobernar, de manera que Fernando de la Cal, del PSOE, ostentaría el bastón de mando los dos primeros años y el popular Roberto Martínez, hasta 2027. Así, si todo se desarrolla bajo los plazos previstos, De la Cal presentará su renuncia el 19 de mayo y dos días después, el 21, está previsto que se celebre un pleno extraordinario para que Martínez tome posesión como nuevo regidor, según avanza el propio Fernando de la Cal.

Por su parte, en Villaverde de Medina (529 censados) fue la segunda formación más votada en los comicios municipales de 2023 la que ha estado gobernando durante estos dos años. El PSOE, con dos concejales, llegó a un pacto con el PP, el más votado (tres ediles), para que la socialista María José García fuera la alcaldesa de este municipio de la comarca Tierra de Medina durante los dos primeros años y la popular Elena Martín, durante la segunda mitad del mandato.

También habrá nuevo regidor en Rueda (1.103 vecinos el año pasado). En 2023, Por Nuestro Futuro llegó a un acuerdo con Partido Popular y Vox para que el candidato de la agrupación independiente, Pablo Sánchez Gatón, fuera el primer edil durante la primera parte del mandato. A partir del próximo mes, aún con fecha por fijar y si no se producen alteraciones de última hora, el nuevo alcalde será José Ignacio Pérez, del PP.

Pero no son los únicos cambios en la política municipal registrados desde las últimas elecciones locales en la provincia de Valladolid. Hasta la fecha, cuatro municipios han cambiado su alcalde al prosperar mociones de censura o por dimisiones. Es el caso de Olmedo, Santervás de Campos, Villabrágima y Esguevillas de Esgueva.

En esta última localidad, Rosa Ana Alba Velasco (PP) presentó su renuncia a mediados del pasado mes de noviembre por «incompatibilidad y desacuerdo con el funcionamiento y la labor que se está realizando en dicho Ayuntamiento». La gota que colmó el vaso de su paciencia y que motivó su dimisión fue la incorporación de una nueva secretaria tras la jubilación del anterior. «Al alcalde hay que escucharle, aunque se equivoque; considero que ha puesto el mundo al revés y mi conciencia no me deja firmar ciertas cosas. Entonces, como no estoy de acuerdo con cómo se lleva el Ayuntamiento, doy un paso a un lado y les dejo a ellos, que al final son los del pueblo, que gestionen», aseveraba entonces Rosa Ana Alba, que primero ostentó el bastón de mando por Ciudadanos (2019-2023) y ya en 2023, por el PP.

Alfonso Centeno presentó su renuncia después de 33 años como regidor de Olmedo tras el fallo del caso Meseta Ski

Donde también dimitió el primer edil fue en Olmedo. Alfonso Centeno (PP), regidor de la localidad vallisoletana desde hacía 33 años, presentó su renuncia tras el fallo de Meseta Ski, que le condenaba a nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa en la tramitación y construcción en Villavieja del Cerro de un complejo de ocio y aventura que tenía como infraestructura estrella dos pistas de esquí en seco, cuando era presidente de Sodeva.

El cargo de alcaldesa lo ocupa desde entonces Myriam Martín Frutos, diputada provincial de Asistencia y Cooperación a Municipios y hasta esa fecha también teniente de alcalde de Olmedo. Tomó posesión el 22 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la Alcaldía del municipio y la tercera persona en el cargo desde la reinstauración de los ayuntamientos democráticos en 1979.

Concejales no adscritos

En Villabrágima, Víctor Arce es el alcalde desde el 21 de febrero de 2024. Ya fue regidor, bajo las siglas socialistas, de 2007 a 2015, y esta vez lo hace como concejal no adscrito al prosperar la moción de censura contra la que era alcaldesa del PP, Noelia García, que registraron los ediles que en las últimas elecciones municipales fueron elegidos bajo las siglas de PSOE y Vox. En ambos casos, los concejales continúan como no adscritos, después de que los socialistas fueran expulsados por el partido tras conocerse la iniciativa. Los de la formación verde, por su parte, abandonaron el partido al no permitirse la moción presentada junto al PSOE.

La moción de censura prosperó al ser mayoría los tres concejales del PSOE junto a los dos de Vox, todos ellos ahora no adscritos, sobre los cuatro de PP, ya que la actual regidora estaba gobernando en minoría.

El último cambio en la Alcaldía de un municipio vallisoletano se ha producido hace tan solo unos días. El pasado 8 de abril, en Santervás de Campos prosperó una moción de censura impulsada por el Partido Popular para 'desalojar' a su propia alcaldesa, María Elena Gay Alonso, por discrepancias internas.

Fue el hecho de que Gay, regidora desde las elecciones municipales de 2023 -el PP logró cuatro ediles y la formación independiente Santervás Decide, uno-, «retirara las funciones al teniente de alcalde» lo que dinamitó la estabilidad en el Consistorio y propició un cambio en la gobernabilidad en la localidad. El primer edil desde entonces es el popular Pedro Pérez Agúndez, mientras que su predecesora, que no estaba afiliada al partido, continúa como concejala no adscrita.