Prospera la moción de censura del PP en Santervás para echar a su alcaldesa

La localidad vallisoletana de Santervás de Campos tiene nuevo alcalde. Pedro Pérez Agúndez, del Partido Popular, ostenta desde este martes el bastón de mando en ... este pequeño municipio de Tierra de Campos después de que prosperara la moción de censura impulsada por los concejales populares contra su propia alcaldesa, María Elena Gay Alonso, por discrepancias internas.

Fue el hecho de que Gay, regidora desde las elecciones municipales de 2023 -el PP logró cuatro ediles y la formación independiente Santervás Decide, uno-, «retirara las funciones al teniente de alcalde» lo que dinamitó la estabilidad en el Consistorio y propició un cambio en la gobernabilidad en la localidad.

Este mismo martes se celebró el pleno en el que prosperó la moción de censura y se desarrolló «con total normalidad, sin tensiones ni discrepancias». «Ha sido por cuestiones personales, no contaba con ellos», insisten desde el partido, al tiempo que concretan que tras esta circunstancia los tres concejales del PP se reunieron y acordaron «expulsarla» del grupo municipal, de manera que desde hace aproximadamente un mes María Elena Gay -no estaba afiliada al Partido Popular- estaba como no adscrita.

Y así seguirá, según avanzan estas mismas fuentes, de manera que el Partido Popular mantiene la mayoría en el Ayuntamiento de Santervás de Campos con tres concejales, mientras que María Elena Gay está como edil no adscrita y un quinto concejal, de Santervás Decide, completa la corporación municipal.