Los toros de Núñez del Cuvillo muestran su raza en el encierro de Tordesillas

Los toros de Núñez del Cuvillo han mostrado este miércoles en la localidad vallisoletana de Tordesillas su raza y bravura en un bonito encierro que ... se complicó en el tramo final, al quedarse un toro rezagado. A las nueve de la mañana partieron los cinco astados, acompañados de diez bueyes, desde los prados del Zapardiel en busca de la Vega.

Los animales, que estuvieron acompañados por menos caballistas que otros días, se mostraron muy tranquilos y llegaron en manada hasta el campo de tiro, dejando a su paso una bonita estampa. Aguardaron allí hasta la hora que tenían para entrar a las calles, las diez de la mañana. En ese momento se produjo un bonito arreón hasta el puente.

A partir de entonces empezaron las carreras por las calles y los toros hicieron honor a la casta que tienen, buscando en muchos momentos a los corredores, pero con nobleza. Un astado bravo, que la tarde anterior ya cogió a dos cortadores, protagonizó momentos de peligro al salirse por delante y buscar a varios corredores, aunque sin llegar a alcanzarles.

Subieron así por la calle separados y uno de ellos se paró justo antes de cruzar el puente, protagonizando momentos de peligro al embestir contra las talanqueras. Tardó unos diez minutos en llegar a la plaza, si bien no se produjeron incidentes. Una vez introducidos todos los toros en los toriles de la plaza. se procedió a una capea con la suelta de tres toros de la ganadería sevillana de Ave María, que dieron muy buen juego y se pudieron ver cortes y quiebros de mucha calidad.

Durante todos estos días, las capeas han dado muy buen juego, sobre todo por la calidad de los astados. Por la noche, se dará suelta al sobrero del Toro de la Vega. De nombre 'Poetiso', es un imponente astado de 620 de la ganadería salmantina de Garcigrande que saldrá desde el puente con destino hacia el coso.