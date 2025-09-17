El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Encierro mixto celebrado este miércoles por la mañana en Tordesillas.

Encierro mixto celebrado este miércoles por la mañana en Tordesillas. Jaci Navas

Los toros de Núñez del Cuvillo muestran su raza en el encierro de Tordesillas

La manada llegó tranquila hasta el campo de tiro, donde hizo parada, y ya por las calles un astado se quedó rezagado y dejó momentos de peligro

Miguel Ángel Rochas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:54

Los toros de Núñez del Cuvillo han mostrado este miércoles en la localidad vallisoletana de Tordesillas su raza y bravura en un bonito encierro que ... se complicó en el tramo final, al quedarse un toro rezagado. A las nueve de la mañana partieron los cinco astados, acompañados de diez bueyes, desde los prados del Zapardiel en busca de la Vega.

