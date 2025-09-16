El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
'Saltavallas' enfila el embudo hacia el campo tras dejar la rotonda.

'Saltavallas' enfila el embudo hacia el campo tras dejar la rotonda. Rodrigo Jiménez

Un reservón Toro de la Vega deja cinco heridos leves en un festejo cargado de tensión

'Saltavallas', de Garcigrande, generó momentos de peligro tras regresar al pueblo y embestir contra varias talanqueras

Miguel Ángel Rochas

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:11

Amanecía en Tordesillas el segundo martes después de la Guía y ya desde primera hora se veía que sus calles iban a registrar una gran ... afluencia de aficionados. Agentes de la Guardia Civil, tanto de la unidad de Tráfico como de GRS, así como el escuadrón a caballo, vigilaban desde bien temprano los accesos a Tordesillas y sus alrededores. Un año más, el Toro de la Vega congregó a miles de aficionados que llenaron sus calles y talanqueras, con un lleno prácticamente en todo el recorrido de este festejo, uno de los más importantes de la provincia de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  3. 3 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  4. 4

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  7. 7 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  8. 8 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  9. 9

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un reservón Toro de la Vega deja cinco heridos leves en un festejo cargado de tensión