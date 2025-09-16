Un reservón Toro de la Vega deja cinco heridos leves en un festejo cargado de tensión

Amanecía en Tordesillas el segundo martes después de la Guía y ya desde primera hora se veía que sus calles iban a registrar una gran ... afluencia de aficionados. Agentes de la Guardia Civil, tanto de la unidad de Tráfico como de GRS, así como el escuadrón a caballo, vigilaban desde bien temprano los accesos a Tordesillas y sus alrededores. Un año más, el Toro de la Vega congregó a miles de aficionados que llenaron sus calles y talanqueras, con un lleno prácticamente en todo el recorrido de este festejo, uno de los más importantes de la provincia de Valladolid.

'Saltavallas', de la ganadería de Garcigrande, -procedencia Domecq-, de 615 kilos, negro chorreado en morcillo, con el número 94 y guarismo 0, fue el protagonista de la edición de este año, que deja un comportamiento con dos caras distintas a lo largo de la mañana; por un lado la falta de bravura, que en momentos pecó de mansedumbre, y por otro el bonito espectáculo que llegó a brindar con momentos de tensión y peligro tras regresar al pueblo.

Ver 23 fotos Rodrigo Jiménez

A las once en punto de la mañana, después de una bomba real, se abrían las puertas para que asomara 'Saltavallas', Toro de la Vega 2025. Salió al empedrado de la calle San Antolín de Tordesillas mirando de izquierda a derecha y, tras una breve pausa, empezó a bajar hacia el puente en una carrera acompasada, sin apretar, donde los corredores le midieron bien la distancia y el toro en ningún momento puso en apuros a ningún participante. Rápido alcanzó la rotonda, con el mismo tranco bajo hacia la zona de las arenas. Fue ahí donde se vio que el toro no quería saber nada de nadie, apretando un poco más para emprender la huida, no por bravura. Una vez en la zona donde ya estaba permitida la participación de los caballos, emprendió una carrera hasta la zona de Valdegalindo detrás del Campo de fútbol de Las Salinas.

En este punto los caballistas consiguieron parar al toro, que se refugió entre los pinos. Un astado que se mostró reservón, que esperaba a los caballistas y salía cuando veía su ventaja. Rodeado de jinetes y de cientos de personas a pie, el toro se fue acercando poco a poco a la zona del Campo de tiro, ya más cerca de las vallas repletas de un público que se había negado a irse a pesar de que ya no veían a« Saltavallas ».

Hubo aquí valientes a pie que, en las pesadas arenas, se atrevieron a dar algún chaquetazo a un toro que medía las distancias. Tanto, que un espectador tuvo que subirse a un pino y pasar cerca de diez minutos subido en el árbol con el animal debajo.

Cuando el toro parecía que no se iba a mover de allí, inició con un trote el regreso hacia el pueblo. Fue al alcanzar la zona del atalancado cuando empezó a arremeter con fuerza contra la empalizada de madera. En una de las embestidas consiguió levantar una talanquera y tirar a los espectadores que se encontraban en ella, aunque gracias a la rápida intervención de Juan Pérez Marciel y Luis Ángel Muelas, directores de lidia, consiguieron llevarse de allí al astado. El animal volvió al mismo lugar con la intención de poder salir del recorrido, y fue el rejoneador Sergio Vegas el que en una rápida acción consiguió llevar al toro a la grupa de su caballo, gesto recibido con una gran ovación por parte de los participantes, que pudieron ayudar a colocar las talanqueras en su sitio.

En esta zona se vivieron los momentos de más peligro y tensión ante los constantes remates del de Garcigrande contra el vallado. El novillero Juan Sagarra, vinculado a la casa del Raso de Portillo, puso emoción con una tanda de naturales que levantaron los olés y aplausos del público. Momento en el que el animal se empleó y mostró buen son para la muleta, no así para el festejo popular, pues nada más rematar los pases de muleta 'Saltavallas' volvía a refugiarse en las talanqueras.

A las 12 de la mañana se daba por finalizado el festejo con la suelta de los bueyes. Pero el toro se desentendió de los cabestros en las cuatro ocasiones en las que intentaron sin éxito que 'Saltavallas' fuera hacia los prados del Zapardiel. En uno de los remates contra las talanqueras llegó incluso a partirse un trozo de pitón.

Tras varios minutos de intentos, en uno de los arreones que emprendió se enganchó con los bueyes y recorrió unos 300 metros para volver a refugiarse en una arboleda. En los intentos por sacarle de allí, el animal alcanzó la nalga de un caballo, que tuvo que ser atendido de una cornada por los servicios veterinarios.

Pasaban 55 minutos desde que se había tirado la bomba cuando la organización decidió anestesiar al toro ante la imposibilidad de reconducirlo hacia los prados del Zapardiel. De esta manera terminó el Toro de la Vega 2025, con muchísimo público y un astado que no terminó de estar a la altura de la gran expectación generada, pues buscó la huida con signos de mansedumbre, se puso reservón y peligroso y solo sacó lo mejor de sí ante el capote y la muleta.

Heridos

En el transcurso del festejo taurino, Cruz Roja atendió a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por contusiones y caídas. Todas ellas fueron dadas de alta en el lugar.

Para el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, el festejo tiene una valoración positiva, pues se contó con un astado «que en todo momento ha buscado su hábitat natural, rechazando el asfalto y buscando el campo, para deleite de los caballistas». «Es un toro de lidia con un fondo físico importante, y debemos destacar que ha aguantado cerca de dos horas el festejo», ha puntualizado el primer edil..

Acompañaron en el festejo al alcalde el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y Pascale Requenna, alcaldesa de la localidad francesa de Hagetmau, hermanada con Tordesillas. Además, por primera vez el festejo del Toro de la Vega 2025 se desarrolló bajo la estrechavigilancia de un dron de tecnología punta pilotado por agentes de la Guardia Civil.