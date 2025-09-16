El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los toros, durante el encierro.

Los toros, durante el encierro. Jaci Navas

Los Ave María vuelan en el encierro de Tordesillas

En la capea posterior el cortador Alejandro Viñas resultó herido tras un encontronazo con toro y tuvo que ser atendido en la enfermería de una cornada interna

Miguel A. Rochas

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:25

El tercer encierro de las fiestas de la Peña de Tordesillas tuvo como protagonistas a cinco toros de la ganadería sevillana Ave María, de procedencia ... Salvador Guardiola Fantoni. La carrera fue rápida y limpia: los toros entraron a gran velocidad en las calles y, en pocos minutos, alcanzaron la plaza.

