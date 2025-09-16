Los Ave María vuelan en el encierro de Tordesillas

El tercer encierro de las fiestas de la Peña de Tordesillas tuvo como protagonistas a cinco toros de la ganadería sevillana Ave María, de procedencia ... Salvador Guardiola Fantoni. La carrera fue rápida y limpia: los toros entraron a gran velocidad en las calles y, en pocos minutos, alcanzaron la plaza.

A las seis de la tarde salieron desde los corrales del Prado de Zapardiel. Eran tres toros castaños, uno negro y un berrendo, acompañados por diez cabestros. El recorrido comenzó por los pinares, donde avanzaron con calma y sin incidentes, llegando con antelación a la zona del campo de tiro. Allí descansaron hasta las siete, hora de la suelta hacia las calles. En ese momento se desató un arrión impresionante: los toros volaron más que corrieron, dejando atrás a varios caballos. Entraron con limpieza en las calles y ofrecieron un encierro vistoso, recorriendo en fila de uno hasta la plaza.

Después se celebró una capea con tres toros de Núñez del Cuvillo. Destacó el segundo, un ejemplar negro que no dejó de embestir y propició cortes muy lucidos para disfrute del público.

El tercer novillo trajo dos sustos. El recortador Jesús Gallego cayó frente al toro, pero el director de lidia, Juan Pérez Marciel, ejecutó un quite magistral que le valió una gran ovación. Mientras, el cortador Alejandro Viñas sufrió un percance y resulto herido en la ejecución de un quiebro, por lo que tuvo que ser atendido en la enfermería de una cornada interna.

El martes del Toro de la Vega dejó así una gran jornada taurina en Tordesillas, que congregó a miles de aficionados con dos festejos de nivel.

El miércoles 16 continuarán las celebraciones: encierro a las 10:00, corrida de rejones a las 18:30 y desenjaule del sobrero del Toro de la Vega a las 23:00.