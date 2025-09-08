Los toros de Lorenzo Rodríguez Espioja protagonizan un bonito encierro final en Medina

El último encierro de las fiestas de San Antolín concluyó con cinco de los seis toros de Lorenzo Rodríguez Espioja entrando por las calles de ... Medina en un bonito festejo donde tanto público como caballistas pudieron disfrutar de un gran espectáculo.

A las nueve de la mañana salían desde los corrales de La Golosa los seis toros de Rodríguez Espioja acompañados de nueve bueyes y, como en días anteriores, se dispersaron por el campo si bien al principio tres de los astados fueron bastante agrupados, pero poco a poco fueron quedándose por el camino.

El primer toro tardaba muy poco en llegar, en lo que se convirtió en el encierro más rápido de las fiestas, pues llegó a una velocidad endiablada pasadas las nueve y cuarto de la mañana y entrando cómodamente por la calle Carreras donde los corredores les esperaban haciendo bonitas carreras hasta el descansadero.

Poco después llegaba otro toro que si bien al principio nada más coger el embudo se dio la vuelta y creó unos minutos de peligro en las talanqueras verticales luego el buen hacer de los caballistas logró que el toro entrara por las calles.

Para entonces otro grupo de dos animales y cuatro bueyes llegaba también seguidamente en otro bonito arreón.

Quedaban ya solamente dos por entrar y uno de ellos tuvo que ser recogido por los servicios municipales, y el último toro provocó también momentos de tensión cuando se subió a la ladera donde estaban los coches y el público presenciando el festejo, pero la rápida intervención de los caballistas hizo que se le volviera a reconducir, con mucho trabajo, porque el toro tenía querencia contraria, pero gracias a los directores de campo que volvieron a sacar los bueyes el toro pisó la calle dirección el Descansadero.

Una vez encerrados y después de un descanso se procedió a la suelta por la calle, donde los cinco toros cogieron la delantera quedando por detrás los bueyes, lo que produjo que se pudieran ver bonitas carreras con los corredores pegados a la cara del toro.

Después se celebró una capea con tres toros de la ganadería de Hermanos Martín Alonso para despedir las fiestas de San Antolín 2025, unas fiestas marcadas por el éxito total en todos los festejos taurinos, con un total de 28 toros de 30 entrando en la calle, con mucha bravura en general, bien presentados, y donde los encargados de encerrar han hecho un trabajo fantástico, con la plaza y las calles repletas, con dos festejos como el concurso de cortes y la corrida del día 3, donde se llenó la plaza viendo unos bonitos espectáculos,sobre todo el extraordinario concurso de cortes con unos toros bravísimos lo que ayudó a que todo saliera a la perfección.

Con la cagada del manso en la tarde del día 8 se darán por finalizadas las fiestas de San Antolín 2025. La cagada del manso de Medina es un sorteo en el que el público adquiere rifas numeradas que corresponden a parcelas en las que se divide el ruedo de la plaza de toros de Medina del Campo. El objetivo es que el sorteo se decide por la primera deposición que realice un toro manso en el ruedo; el poseedor de la papeleta con el número de esa parcela es el ganador del premio.