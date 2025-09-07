El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios caballistas rodean a una vaca en el encierro de Villalón de Campos El Norte

Un centenar de caballistas participan en el encierro por el campo de Villalón

San Pedro de Latarce y Villafrechós también celebraron uno de los festejos más populares del mes de septiembre

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:12

Septiembre es sin duda el mes de los encierros por el campo con festejos como los que durante este fin de semana se han celebrado ... en las localidades de Villalón de Campos, San Pedro de Latarce y Villafrechós. En Villalón de Campos, un centenar de caballistas participaron el sábado en el tradicional encierro por el campo que organizó el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración del Foro Taurino Villalonés, con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen de Fuentes. El festejo discurrió en el entorno de la ermita de la patrona villalonesa, donde se soltaron dos vacas grandes, que dieron buen juego a los caballistas con buenas arrancadas. El encierro transcurrió con normalidad y sin ningún incidente de importancia y fue seguido por cientos de personas desde distintos vehículos.

