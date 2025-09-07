Un centenar de caballistas participan en el encierro por el campo de Villalón

Septiembre es sin duda el mes de los encierros por el campo con festejos como los que durante este fin de semana se han celebrado ... en las localidades de Villalón de Campos, San Pedro de Latarce y Villafrechós. En Villalón de Campos, un centenar de caballistas participaron el sábado en el tradicional encierro por el campo que organizó el Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración del Foro Taurino Villalonés, con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen de Fuentes. El festejo discurrió en el entorno de la ermita de la patrona villalonesa, donde se soltaron dos vacas grandes, que dieron buen juego a los caballistas con buenas arrancadas. El encierro transcurrió con normalidad y sin ningún incidente de importancia y fue seguido por cientos de personas desde distintos vehículos.

El programa de las fiestas de la patrona de Villalón continuó el domingo, víspera de la festividad de la Virgen de Fuentes, con el recorrido a media tarde por los bares del pueblo con la charanga Los Cuatro Gatos y, por la noche está programada la actuación de la orquesta Ocho y Medio Band, además de fuegos artificiales. La macrodiscoteca World Tour By Dr. Bellido pondrá el mejor fin a la jornada.

La festividad de la patrona del 8 de septiembre se iniciará a primera hora de la mañana con una chocolatada en la plaza del Rollo. Más tarde dará comienzo la romería hacía la ermita de la Virgen de Fuentes, con el acompañamiento de las músicas de la charanga La Resaca. Una vez más se volverá a organizar el concurso de carros engalanados. Además de la misa y la procesión, durante el día se degustará el tradicional bollo de la Virgen con limonada y se celebrará una carrera de cintas a caballos. Todas las personas que lo deseen pueden hacer uso del servicio de autobús para subir a la ermita. La salida tendrá lugar a las 10.30 h. desde la plaza del rollo con regreso a las 14.30 horas. La festividad llegará a su fin con el concierto de canción española y de copla a cargo de Nato Ortega en la plaza del Rollo

Por su parte, San Pedro de Latarce celebró el sábado por la mañana su encierro por el campo con motivo de fiestas patronales de la Inmaculada Concepción en un festejo en el que participó un centenar de caballistas, que disfrutó de los dos excelentes toros de la ganadería de Rodolfo Gallego que se soltaron en el camino de Villanueva de los Caballeros. Más tarde, los toros fueron recogidos por los cabestros para ser encerrados en la plaza de toros de la localidad antes numerosos vecinos y visitantes.

Villafrechós celebró este domingo el encierro por el campo que cada año tiene lugar con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de Cabo. A media tarde, cientos de personas, entre caballistas y espectadores, se dieron cita en el camino de Villagarcía, en el que se soltaron dos hermosos toros y una vaca de la ganadería de Pedro Caminero, que dieron mucho juego al buen número de caballistas participantes con atractivas arrancadas. De nuevo, como ya es habitual en los encierros por el campo, un gran número de personas siguieron el festejo desde distintos tipos de vehículo. Este lunes, en la festividad de la patrona, tendrá lugar la suelta de un toro enmaromado por las calles de la localidad, llegando el martes al final de las fiestas con una nueva suelta de la vaca enmaromada.