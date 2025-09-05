Anécdotas y recuerdos en el pregón del sacerdote César Pastrana de las fiestas de San Pedro de Latarce

No suele ser habitual que un sacerdote pronuncie el pregón de las fiestas de un pueblo, quizás porque «estamos más especializados en dar sermones», según ... reconoció el párroco de San Pedro de Latarce, César Pastrana, durante el pregón que dio inicio este viernes a las populares fiestas patronales de la Inmaculada Concepción de la terracampina localidad. El acto comenzó con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento, desde donde los quintos, acompañados de la Tuna de Derecho de la Universidad de Valladolid, fueron a buscar a la reina de las fiestas y también quinta, Lucía de Castro, para regresar a la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar la coronación y el pregón, ante gran número de vecinos, invitados y allegados.

Durante su intervención, César Pastrana se dedicó a contar su particular historia como sacerdote de la localidad, a la que llegó joven, en unas palabras plagadas de anécdotas, la mayoría divertidas, como cuando una vecina le dijo que era la primera vez en su vida que escuchaba misa, cuando otra vecina le entregó un gran tomate porque quería «ofrecer a Dios el primer fruto de la tierra y el mejor» y «el cura estuvo comienzo tomate más de una semana» o los años que organizó una campeonato de fútbol sala. Muchas anécdotas y recuerdos, nombrando a gran cantidad de vecinos, que, una y otra vez, reflejaron la gran implicación de este sacerdote en la vida diaria de la localidad, durante dos décadas, en todos los aspectos. También elogió al pueblo en su voluntad de unirse en los momentos malos, como en algún incendio, «donde todos salen con sus tractores o aperos a ayudar a apagar el fuego».

César Pastrana dejará durante septiembre de ser párroco de San Pedro de Latarce, por lo que no olvido el sacerdote de «dar gracias a Dios, por el regalo que me ha concedido de estar en este pueblo 20 años, de conoceros a cada uno de vosotros, de vivir entre vosotros, sois un regalo». Además expresó que «siempre me he sentido querido por vosotros, valorado, ayudado, respetado, y, después de haber compartido tanto con cada uno de vosotros, con los bautismos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, defunciones de vuestros seres queridos, claro que me voy con pena y tristeza», pero «con la certeza de que San Pedro de Latarce forma parte de mi historia personal, como Villardefrades, Villanueva de los Caballeros o Urueña», para cuyos vecinos también tuvo palabras cariñosas. Con los consabidos vivas, el pregón llegó a su fin con un emotivo «gracias a todos, os quiero a todos, de verdad».

El alcalde, Gonzalo Domínguez, entregó al pregonero una placa en agradecimiento a sus 20 años de «dedicación, cariño y por haber restaurando las campanas que nos unen», recordando una de las primeras iniciativas del sacerdote al llegar a la localidad. El alcalde ensalzó el buen hacer de párroco, «siempre muy cercano a la gente». Su nuevo destino será el de capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa en Valladolid, porque «un sacerdote debe de obedecer a su obispo, y Dios dispone que comience otra etapa en mi vida, posiblemente algo más tranquila, me imagino que será porque el señor obispo me ve mayor y achacoso, o un peligro al volante».

A continuación del pregón tuvo lugar la actuación del grupo de baile urbano Level Up de la Escuela Stage de Valladolid, dando paso al siempre divertido y festivo recorrido de peñas con el acompañamiento de la charanga Los Queloques. La macrodiscoteca A gramola puso el mejor final a la primera jornada de unas fiestas que se prolongarán hasta el miércoles. El programa del sábado contempla la celebración del encierro por el campo a partir de las 10 de la mañana.