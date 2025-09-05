El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sacerdote César Pastrana durante el pregón de las fiestas de San Pedro de Latarce El Norte

Valladolid

Anécdotas y recuerdos en el pregón del sacerdote César Pastrana de las fiestas de San Pedro de Latarce

Después de 20 años, durante el presente mes dejará de ser párroco de esta localidad y de Urueña, Villardefrades y Villanueva de los Caballeros

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:25

No suele ser habitual que un sacerdote pronuncie el pregón de las fiestas de un pueblo, quizás porque «estamos más especializados en dar sermones», según ... reconoció el párroco de San Pedro de Latarce, César Pastrana, durante el pregón que dio inicio este viernes a las populares fiestas patronales de la Inmaculada Concepción de la terracampina localidad. El acto comenzó con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento, desde donde los quintos, acompañados de la Tuna de Derecho de la Universidad de Valladolid, fueron a buscar a la reina de las fiestas y también quinta, Lucía de Castro, para regresar a la plaza del Ayuntamiento, donde tuvo lugar la coronación y el pregón, ante gran número de vecinos, invitados y allegados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  3. 3 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  10. 10

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anécdotas y recuerdos en el pregón del sacerdote César Pastrana de las fiestas de San Pedro de Latarce

Anécdotas y recuerdos en el pregón del sacerdote César Pastrana de las fiestas de San Pedro de Latarce