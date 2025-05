La nueva vida del castillo de San Pedro de Latarce

Gonzalo Domínguez, alcalde: «Me enorgullece ser de un pueblo con vida como San Pedro»

Gonzalo Domínguez Lorenzo.

La noticia de que hayan nacido cinco niños en San Pedro de Latarce es una buena noticia en estos tiempos en los que el fenómeno de la despoblación está muy presente en el medio rural. Yo también soy nacido aquí y me enorgullece ser de un pueblo con vida como San Pedro. Es un lugar con servicios, tenemos colegio y guardería, con varias empresas que mantienen la actividad económica de la zona y que está bien comunicado por la autovía A-6. Aún así, me gustaría que en un futuro brillara más el municipio como consecuencia del aumento demográfico.

Además, me gustaría ver finalizada la obra del edificio proyectado inicialmente como una residencia de diecinueve plazas que se comenzó a construir en el año 2000. Desde entonces se han invertido más de ocho cientos mil euros pero queda un último esfuerzo inversor, entorno a los cien mil euros para verlo finalizado. En este sentido, me gustaría hacer un llamamiento que nos permita darle un nueva utilidad a estas instalaciones nuevas porque me duele ver a los pueblos caer. Confío en que se encuentre una solución que permita la finalización de la construcción del edificio y que pueda ser de utilidad para los vecinos del municipio. Otra de las actuaciones que me gustaría recuperar es la proyección de un frontón.

Por otro lado, me gustaría poner en valor el trabajo de los alcaldes de municipios pequeños que de forma altruista aportamos nuestro grano de arena al lugar al que pertenecemos. Soy un firme defensor de los pueblos y de una forma de vida vinculada al territorio, el bienestar y la naturaleza. Un espacio en el que poder desarrollarse no solo personalmente sino también de forma profesional a través de iniciativas que dinamizan el entorno.