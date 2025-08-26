El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los novillos con los bueyes son conducido por los caballistas El Norte

Valladolid

Tiedra pone fin a las fiestas del Ofrecimiento con un exitoso primer encierro mixto

Los más de 70 caballistas participantes guiaron con maestría a los novillos y los bueyes hasta la localidad para encerrarlos en los toriles tras recorrer varias calles del pueblo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 19:54

Las populares fiestas del Ofrecimiento de Tiedra llegaron este martes a su fin con una larga jornada que se iniciaba a primera hora de ... la mañana con la celebración del primer encierro mixto. En el pago de los Amimales eran soltados dos hermanos novillos de la ganadería Torosvil, que, junto a los novillos, fueron conducidos con maestría por los más de 70 caballistas paticipantes hasta la localidad, donde, después de recorrer distintas calles, fueron encerrados en los toriles.

