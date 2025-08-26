Tiedra pone fin a las fiestas del Ofrecimiento con un exitoso primer encierro mixto

Las populares fiestas del Ofrecimiento de Tiedra llegaron este martes a su fin con una larga jornada que se iniciaba a primera hora de ... la mañana con la celebración del primer encierro mixto. En el pago de los Amimales eran soltados dos hermanos novillos de la ganadería Torosvil, que, junto a los novillos, fueron conducidos con maestría por los más de 70 caballistas paticipantes hasta la localidad, donde, después de recorrer distintas calles, fueron encerrados en los toriles.

Poco antes de llegar al núcleo urbano, sonaron las campanas de la iglesia para avisar a los vecinos de a llegadas de las reses bravas. Una vez más, cientos de personas siguieron el festejo de distintos vehículos.

Esta primera celebración en la localidad de un encierro mixto «ha sido todo un éxito, ya que lo han disfrutado los caballistas en el campo y los vecinos desde los balcones de sus casas», en palabras de la alcaldesa, María Ángeles Tiedra Fernández. Un éxito al que se suma el importante hecho de que no haya habido ningún incidente.

Las fiestas del Ofrecimiento, que se iniciaban de forma oficial el pasado sábado con el pregón que pronunció el seleccionador de fútbol de Castilla y León, Eusebio Sacristán, llegaban este martes a su fin con un programa en el que, además del encierro mixto, hubo la chorizada en la ermita, la entrega de premios con traca final y toro de fuego y la orquesta Dakar.

Estas fiestas del Ofrecimiento de Tiedra giran cada mes de agosto en torno a la subasta de las corderas ofrecidas por los devotos de la comarca a la Virgen de Tiedra Vieja.