La Subasta de las Corderas de Tiedra consigue más de 4.300 euros

Algunas tradiciones tienen el aroma de lo originario. Algo que se siente cada año en la localidad de Tiedra cuando se celebra la popular Subasta ... Pública de las Corderas en Ofrecimiento de sus Devotos a la Virgen de Tiedra Vieja. Un ancestral rito que tuvo lugar este domingo, una vez más, como el principal acto de las fiestas que cada mes de agosto acoge la localidad.

Muy de mañana se ponían a la venta en la plaza Mayor las tradicionales cáñamas de la Virgen, consistentes en lotes de sabrosas viandas que tradicionalmente se ponían a la venta como sustento para todo el día para los forasteros que venían a la importante romería que hace años existía y que atraía a la gentes de los pueblos de toda la comarca, principalmente de la provincia de Zamora.

Por la tarde, en la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento, se llevó a cabo la tradición que da nombre a las fiestas, la Subasta de las Corderas, una tradición centenaria que procede de las corderas que los pastores ofrecían a la Virgen y que después se subastaban para conseguir fondos para la conservación y mantenimiento del santuario.

Fue objeto de subasta una cordera ofrecida por el devoto y ganadero del pueblo Ignacio Herrero, que se llevó a cabo por «el sistema de pujas a la llana, al alza, durante el término máximo de quince minutos, no admitiéndose las pujas que no cubrieran el precio acordado o aquellas que para mejorarlas fueran inferiores a 500 pesetas», según leyó la alcaldesa, María Ángeles Tiedra Fernández, antes de comenzar la subasta que iba a dirigir, que se sigue realizando en la antigua moneda.

La cordera fue subastada y ofrecida de nuevo hasta en 22 ocasiones, consiguiéndose un total de 721.449 pesetas (4.336 euros), que irán a parar al Patronato del Santuario de la Virgen de Tiedra Vieja para conservación y mantenimiento de su ermita con acciones como la que este año ha restaurado las pinturas el arco de entrada del camarín de la Virgen.

A cada licitante se le lanzaba una bolsa de avellanas que se lanzaba desde la mesa que presidía la subasta. La alcaldesa señaló que «sigue viva la Subasta de las Corderas, que refleja la gran devoción que tienen las personas por nuestra patrona, la Virgen de Tiedra Vieja». Además indicó que ha sido una tarde emocionante y llena de sentimiento».

Dentro del programa de las fiestas, los más pequeños fueron el lunes los protagonistas por la mañana de los hinchables acuáticos, del tren y del encierro infantil. Al mediodía se degustó una sabrosa paella. Con el holi party y la yincana de peñas se llegó por la noche a la actuación del grupo Bolerarte, con boleros para todos, y la discomovida Dejavu. Con el encierro mixto, el vermú torero, la chorizada en la ermita, la entrega de premios con traca final y toro de fuego se llegará el martes a la orquesta Dakar y al fin de las fiestas, antes de que el miércoles haya una sesión de cine para todos.