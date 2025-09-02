Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo

Las fiestas patronales de Medina del Campo en honor a San Antolín han empezado marcadas por dos jornadas de enfrentamientos entre personas de origen magrebí. ... Si en la madrugada del sábado una reyerta con armas blancas se saldaba con dos detenidos, 24 horas después la historia se repetía con una nueva pelea entre dos hombres, a la postre también arrestados por el Cuerpo Nacional de Policía.

Estos últimos hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. Minutos antes de las 7:00 horas, uno de los implicados denunciaba haber sido víctima de amenazas graves por parte de un individuo. Según su relato, al introducirse fue abordado por una persona que le intimidó y le amenazó con un cuchillo. Durante el altercado, el presunto agresor propinó varias patadas al vehículo, si bien la víctima logró huir del lugar y se dirigió a dependencias de la Policía Nacional.

Posteriormente, volvió a encontrarse con el agresor en la avenida de Portugal, quien nuevamente se aproximó con un arma blanca en mano. En un intento de defensa, el denunciante tomó un disco de freno de su maletero y se enfrentó brevemente al agresor, logrando escapar en su vehículo. Al regresar a comisaría para reformular la denuncia, este volvió a ser atacado por el sujeto, quien golpeó su vehículo con la hebilla de su cinturón y una piedra, causando nuevos daños materiales. Fue la última acción antes de ser arrestado por la Policía Nacional en la confluencia de la avenida de Regimiento de Artillería con Lope de Vega por delitos de amenazas graves con arma blanca y daños en vehículo.

Durante la intervención, los agentes se percataron de que el detenido tenía una brecha en la cabeza, por lo que le derivaron a un centro de salud donde reconoció que la herida (le dieron tres puntos de sutura) se la había provocado el primer denunciante. Ante ese testimonio, la intervención policial se amplió para dar con el paradero del otro implicado (primer denunciante). Finalmente fue arrestado por delito de lesiones un día después.

Los dos hombres de origen magrebí pasaron este lunes a disposición judicial, donde quedaron en libertad tras no declarar.

Cuatro detenidos hasta el momento

Con estos arrestos, las fiestas de Medina del Campo acumulan cuatro detenidos, todos ellos de origen magrebí, tras los dos del sábado, cuando se originó una pelea multitudinaria en la que se identificó a seis personas. Fueron varios testigos los que alertaron a una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se encontraban prestando servicio a escasos 50 metros del lugar de los hechos, de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas junto a la disco movida de la Ronda de Santa Ana.

Allí tuvieron que intervenir por la fuerza para separar a unas seis personas que estaban golpeándose, tras producirse una discusión de índole particular entre varios de los implicados. Incluso uno llegó a esgrimir una navaja con la que se ocasionó cortes a sí mismo y a otro hombre, que manifestó su intención de denunciar los hechos antes de ser trasladado al hospital comarcal para ser atendido por una herida en la mano.