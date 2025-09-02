El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de las dependencias de la Policía Nacional en Medina del Campo. El Norte
Valladolid

Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo

La Policía Nacional detiene a dos hombres de origen magrebí tras agredirse mutuamente

E. N.

E. N.

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:55

Las fiestas patronales de Medina del Campo en honor a San Antolín han empezado marcadas por dos jornadas de enfrentamientos entre personas de origen magrebí. ... Si en la madrugada del sábado una reyerta con armas blancas se saldaba con dos detenidos, 24 horas después la historia se repetía con una nueva pelea entre dos hombres, a la postre también arrestados por el Cuerpo Nacional de Policía.

