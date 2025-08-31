El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Comisaría de la Policía Nacional en Medina del Campo. Rodrigo Ucero
Valladolid

Dos detenidos por una reyerta con arma blanca durante las fiestas de Medina del Campo

Uno de los seis implicados tuvo que ser reducido por varios agentes tras arremeter contra ellos, llegando a propinar un empujó a un policía

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 18:22

Dos detenidos por dos delitos de lesiones leves y uno de atentado contra la autoridad y dos trasladados al hospital. Ese es el balance de una multitudinaria pelea originada en la madrugada del sábado durante las fiestas de Medina del Campo, en la que se identificó a un total de seis personas. Fueron varios testigos los que alertaron a una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se encontraban prestando servicio a escasos 50 metros del lugar de los hechos, de que se estaba produciendo una reyerta entre varias personas junto a la disco movida de la Ronda de de Santa Ana.

Allí tuvieron que intervenir por la fuerza para separar a unas seis personas que estaban golpeándose, tras producirse una discusión de índole particular entre varios de los implicados. Llegando durante la pelea uno de ellos a esgrimir una navaja con la que se ocasionó cortes a sí mismo y a otro varón, que manifestó su intención de denunciar los hechos antes de ser trasladada al Hospital Comarcal por una ambulancia para ser atendido por una herida en la mano.

Los agentes intervinieron la navaja al atacante, interceptada entre la ropa que llevaba, procediendo a su detención por un delito de lesiones. Posteriormente tuvieron que reducir a un segundo individuo, que, según algunos testigos, también había propinado numerosos puñetazos al herido. El hombre, que mantenía una actitud muy violencia, trató de seguir con pelea hacia otras personas, llegando incluso a arremeter contra uno de los agentes, propinándole un empujón. Por ambos hechos fue detenido por un delito de lesiones y otro de atentado a la autoridad.

Tras identificar al resto de las personas implicadas en la pelea, se procedió al traslado de los detenidos, el primero de ellos al Hospital Comarcal y el segundo a dependencias policiales. Ambos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su puesta en libertad.

