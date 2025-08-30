Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería

La Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo ha reunido este sábado a centenares de medinenses durante el pregón que da el pistoletazo ... de salida a las fiestas de San Antolín. El honor recaía este año en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, compañero de partido del regidor local, el popular Guzmán Gómez. Su invitación estuvo envuelta en polémica y despertó las críticas de la oposición socialista, que acusó al edil de utilizar las fiestas patronales como «plataforma de promoción personal» por la «utilización partidista» de un acto que debía ser «representativo de toda la ciudadanía de Medina». Llegando incluso a presentar una moción de censura para establecer «criterios claros y participativos» para futuras designaciones.

La propuesta no prosperó y pese al ruido de los días posteriores al anuncio de su elección, Martínez-Almeida ha pronunciado hoy desde la sede consistorial un pregón con altas dosis de emotividad hacia una ciudad «hermanada» con Madrid.

Antes de desgranar la importancia histórica de la villa, que describió como «un museo al aire libre de historia y arte», quiso trasladar su agradecimiento a los medinenses por una «deuda personal» que tildó de impagable. Lo hizo recordando a uno de los «hijos ilustres que ha dado Medina al mundo», Alejandro Fernández de Araoz y de la Devesa, abogado del Estado, diputado y Gobernador del Banco de España, con quien ahora comparte descendencia.

«Con el correr de los años, una biznieta suya logró la gesta de rescatarme de mi soltería cuando todo el mundo me daba por perdido», bromeaba Martínez-Almeida, en referencia a su esposa Teresa Urquijo y Moreno, con quien recientemente estrenaba su paternidad. «Os doy las gracias y os transmito el orgullo que tenemos, tanto Teresa como yo, de que nuestro hijo lleve en su sangre a Medina del Campo», presumía.

El pregonero, que agradeció también al equipo de Gobierno el «privilegio» de permitirle formar parte de las celebraciones para transmitir «el afecto que Madrid siente por Medina», prosiguió con un discurso cargado de referencias históricas.

«Os doy las gracias y os transmito el orgullo que tenemos, tanto Teresa como yo, de que nuestro hijo lleve en su sangre a Medina del Campo» Martínez-Almeida

«Preparando las palabras que os iba a dirigir esta noche me he sentido un poco abrumado por la extraordinaria historia que distingue a Medina del Campo, uno de los lugares más llenos de grandeza de España», elogiaba, antes de pasar a relatar la importancia de algunos edificios emblemáticos, como la misma Plaza Mayor de la Hispanidad, la más extensa y «compendio de algunas de las instituciones que han hecho grande a España», como el municipio español.

También mencionó el Palacio de Testamentario, lecho de muerte de la reina Isabel la Católica «tras forjar los cimientos de España» y símbolo de la Corona que hoy representa «Su Majestad Felipe VI y que continuará en la Princesa Leonor». O la Colegiata de San Antolín, «que simboliza la Iglesia y la evangelización de toda la hispanidad».

Canto popular

«Me he fijado en tres de vuestros edificios, pero podría citar también el Museo de Ferias, el Hospital Simón Ruiz, las Reales Carnicerías o tantos otros lugares», enumeraba, para a continuación, en un dardo a sus rivales políticos, resaltar el Castillo de la Mota, escenario de «sacrificios que hicieron de España la nación que aún es, aunque algunos quieran ahora, tan irresponsablemente, echar por tierra una obra tan grande».

Hubo también en sus palabras alusiones a la tradición taurina y a la importancia de las ferias medinenses, que llegaron a financiar «empresas históricas como el Descubrimiento de América». Resaltando la pujanza de Medina en la Edad Media, con los repobladores de Palencia que trajeron consigo la tradición de venerar a San Antolín, que asemejó al crecimiento de Madrid en el siglo XX.

Entre aplausos, Martínez-Almeida puso fin al pregón con su particular versión de un canto popular: «yo vengo a Medina, vengo de Madrid, me encantan las fiestas de San Antolín».