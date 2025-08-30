El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almeida durante su discurso en las fiestas de Medina del Campo

Almeida durante su discurso en las fiestas de Medina del Campo Jaci Navas

Valladolid

Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería

El alcalde de Madrid inauguró las Fiestas de San Antolín con un pregón en el que ha transmitido el «orgullo» de que su hijo lleve los genes de Medina del Campo

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:02

La Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo ha reunido este sábado a centenares de medinenses durante el pregón que da el pistoletazo ... de salida a las fiestas de San Antolín. El honor recaía este año en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, compañero de partido del regidor local, el popular Guzmán Gómez. Su invitación estuvo envuelta en polémica y despertó las críticas de la oposición socialista, que acusó al edil de utilizar las fiestas patronales como «plataforma de promoción personal» por la «utilización partidista» de un acto que debía ser «representativo de toda la ciudadanía de Medina». Llegando incluso a presentar una moción de censura para establecer «criterios claros y participativos» para futuras designaciones.

elnortedecastilla Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería