Pilla por las cámaras a cuatro hombres mientras intentaban robar en su desguace en dos noches consecutivas

La Guardia Civil de Valladolid procedió a la detención de cuatro hombres como presuntos autores de dos delitos de robo con escalo cometidos en un desguace situado en la carretera que une Valladolid con Cigales.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la noche del 30 de agosto, cuando el responsable del establecimiento observó por las cámaras de seguridad cómo una persona había saltado al interior del mismo. Personados agentes de la Guardia Civil, procedieron a la inspección de las instalaciones localizando a una persona escondida y que portaba una mochila con multitud de herramientas.

Durante la noche del día 31 se produjo una situación similar en cuanto a la localización a través de los sistemas de vigilancia del desguace, de la existencia de personas que habían accedido al interior tras saltar la valla perimetral, saliendo del mismo modo portando objetos.

Los agentes localizaron ya en el exterior y agazapados entre matorrales a tres personas que portaban diversas herramientas y dos catalizadores que fueron reconocidos por los responsables del desguace, siéndoles entregados a los mismos, por lo que se procedió a la detención de los presuntos autores.