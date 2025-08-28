San Agustín recorre las calles de Cabreros del Monte

San Agustín de Hipona, uno de los más grandes Padres de la Iglesia Occidental, es patrón de los teólogos, impresores los cerveceros y los agustinos. ... También lo es de localidades como Avilés (Asturias), Mojácar y El Ejido (Almería), Linares (Jaén) y, en la Tierra de Campos vallisoletana, Cabreros del Montes, que, un año más, este jueves, como cada 28 de agosto, vivió uno de los días más importantes de su particular calendario festivo con la celebración de la festividad su querido patrón.

Las músicas del pasacalles anunciaban la alegría de la fiesta. Tras la misa cantada en la iglesia de San Juan Bautista, tenía lugar la procesión, en la que la excelente talla atribuida al escultor local Miguel Blanco, formado en el taller de Francisco de Rincón, recorrió las calles del pueblo. A continuación, tenía lugar un refresco popular. La tarde se inició con hinchables para los más pequeños, continuando con la actuación de una coral y los bailes del grupo de danzas de Castromonte. La música de Dj Loungepänk puso el mejor ambiente festivo por la noche poniendo el punto final a la fiesta del patrón.

El miércoles tuvo lugar el acto del pregón, que fue pronunciado por la vecina Beatriz García, quien señaló que las fiestas «las llevamos muy dentro», recordando que «no son solo música, bailes o encuentros en el bar, también son motivos especiales donde estamos todos juntos». Además quiso dar las gracias a los mayores, «que nunca nos faltan, que son el pilar de nuestro pueblo». Con gran emoción tuvo un recuerdo «para los que no están, pero que siempre están con nosotros».

Las fiestas patronales continuarán hoy viernes por la mañana con la celebración de la tradicional carrera de cintas, con la degustación al mediodía de una paella popular mágica, ya que el mago Romondi recorrerá las masas haciendo trucos y que por la tarde llevará a cabo una actuación. A continuación, la charanga Son Copa animará el concurso de limonadas entre las peñas. La jornada festiva llegará a su fin con la Dj Jefe.

Las fiestas llegarán a su fin el sábado con la actuación de copla española a cargo de Sarabel durante el vermú. Los más pequeños disfrutarán por la tarde de juegos infantiles y de peñas, llegando a la noche con el concierto de Gudini y, de madrugada, una sabrosa chocolatada.