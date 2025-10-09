Rueda invita a disfrutar de un completo fin de semana en torno a la cultura del vino

Una de las actividades desarrolladas durante la psada Fiesta de la Vendimia.

Rueda lleva ya 35 años siendo la sede de la Fiesta de la Vendimia que, con el paso del tiempo, pasó a denominarse Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda y que engloba a todos los municipios de esta denominación de origen.

Todo está preparado para que desde mañana viernes y hasta el próximo domingo 12 de octubre, se desarrolle esta celebración que «sirve como homenaje colectivo a la uva, a los viticultores y bodegas, marcando el broche final a la campaña de recogida», destacaba el alcalde de Rueda, José Ignacio Pérez, en las páginas de El Norte esta misma semana. «Es un evento consolidado que une historia, cultura, y el motor de desarrollo económico que representa el vino en nuestra región», añadía.

Dentro de esta fiesta que comienza hoy mismo, los días 11 y 12, tendrá lugar la Feria del Vino, un evento impulsado por El Norte de Castilla, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la organización del Ayuntamiento de Rueda y el Consejo Regulador de la zona de calidad vitivinícola, que este año ofrece un nuevo formato.

Serán dos días intensos de celebraciones en la plaza Mayor de Rueda, teniendo como protagonista indiscutible el vino de la Denominación, acompañado de los productos gastronómicos de la provincia amparados por el marchamo Alimentos de Valladolid y actuaciones musicales en directo, tanto el sábado como el domingo.

«La Feria del Vino, que se enmarca dentro de la Fiesta de la Vendimia, es nuestra gran fiesta, el momento en el que abrimos las puertas de nuestra casa para compartir con todos los que nos visitan la cultura del vino. Para las bodegas es un escaparate inmejorable, y para el territorio, una forma de mostrar que Rueda es mucho más que un vino: es historia, tradición y futuro. Pero también es el momento con el que culminamos la vendimia y reconocemos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de viticultores, bodegas y municipios», declara Carlos Yllera, presidente de la D. O. Rueda.

La Fiesta de la Vendimia tiene como principal objetivo promocionar y fomentar el consumo responsable de vino de calidad de la Denominación de Origen Rueda, maridado con alimentos de la zona.

De este modo, las calles del municipio se llenarán de color, música y tradición para rendir homenaje a la cosecha de la uva y al vino que la convierte en símbolo de identidad.

Los asistentes a las celebraciones podrán disfrutar, durante las dos jornadas en las que tendrá lugar la Feria del Vino, de los vinos de la D. O. Rueda por solo diez euros. Con esa cuantía se tendrá acceso a la compra de la copa y el portacopas, además de cinco fichas para la degustación de vino. Cada ficha se podrá canjear por un vino en los stands de las bodegas que participan en el evento, una treintena , procedentes de diferentes localidades que integran esta zona de calidad.

Los asistentes tendrán la oportunidad de adquirir el kit en la plaza Mayor de Rueda durante los días de celebración de la Fiesta de la Vendimia o, con anterioridad, a través del descuento que lanza El Norte de Castilla mediante su plataforma oferplan.

Durante los dos días de celebración, cada bodega tendrá un stand en la plaza Mayor de Rueda, donde ofrecerá sus vinos a los asistentes. Una oportunidad para disfrutar con vinos diferentes y variados, que dan una idea de la riqueza del territorio en el que se elaboran.

«Este tipo de ferias fomentan la cultura del vino y contribuyen a atraer visitantes a nuestra provincia, ofreciéndoles distintas actividades en torno al mundo del vino. Esta llegada de viajeros genera un impacto económico significativo, especialmente en el municipio y en las localidades cercanas», apunta Mónica García Hernando, gerente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid

Un completo programa

En la celebración de la cosecha tampoco faltarán los actos tradicionales como el pisado de la uva y degustación del mosto. La música será también una gran protagonista del fin de semana festivo, con actuaciones en directo.

Todo ello sin olvidar que la jornada del domingo estará protagonizada por el pregón, la pisada de la uva y la degustación del primer mosto, que darán paso a la continuación de la Feria del Vino en la plaza Mayor y a la tradicional paella popular, todo un clásico de la cita.

Los amantes del motor tienen igualmente, su propio espacio pues se ha programado la XVIII Concentración de coches y motos clásicos, mientras que los aficionados a la pintura y el arte podrán ser testigos del III Concurso Nacional de Pintura Rápida Villa de Rueda y de la exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica.

Todo ello durante tres días en los que se anuncia el tiempo óptimo para disfrutar de estas actividades al aire libre y vivir la cultura del vino en primera persona, con amigos o desde un punto de vista familiar pues la cita está pensada para todas las edades.

PROGRAMA

Viernes, 10 de octubre:

10:00 h. Taller de cocina 'Futuros cocineros' en Arrope Restaurante Yllera en colaboración con el Colegio de Rueda.

12:30 h. La rebusca y pisada de la uva. Recreación por parte de los niños del Colegio Ntra. Sra. de la Asunción de Rueda. Plaza Mayor.

22:00 h. Disco-guateque infantil con animación Funky Super Disco. Musica, bailes y diversión para todos los públicos. Casa de la Cultura.

Sábado, 11 de octubre:

12:00-15:00 h. XXII Feria artesanal de la Vendimia. Anexo a la plaza Mayor.

12:00- 16:00 h. Feria del Vino de la D.O. Rueda . A las 12.00 h. se realizará el acto de apertura y visita institucional a los participantes.

13:30 h. Discomovida Tweters . Patrocinada por Bar de los jubilados.

16:30-21:00 h. XXII Feria artesanal de la Vendimia. Anexo a la

plaza Mayor.

18:00-23:00 h. Feria del Vino de la D.O. Rueda. Plaza Mayor.

18:00 h. Toro de la Vendimia . Suelta de un toro del cajón y una

vaca . Organiza : Asociación Taurina Villa de Rueda. Colabora:

Ayuntamiento de Rueda, avenida de Castilla.

20:00-22:00 h. IV Edición 'Admirar Luces del Barroco'. Puertas abiertas de la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20:00 h. Actuación musical en vivo en Feria del Vino D.O. Rueda.

Lowe Band. Vuelven los 80.

21:00 h. Demostración de montaje de barrica a cargo de Tonelería Burgos (Nava del Rey). Anexo a plaza Mayor. Patrocinado por Vinos Sanz.

23:00 h. Macrodisco Escarlata. Paseo del Arenal. Después, Discomovida Rave.

Domingo, 12 de octubre:

9:00-10:00 h. Inscripción y sellado de lienzos III Concurso

Nacional de Pintura Rápida Villa de Rueda. Casa de la Cultura.

10.00 h. Exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica. Puerta del Ayuntamiento.

10:00 –17:00 h. XVIII Concentración de coches, camiones, tractores y motos clásicos. Paseo del Arenal. A partir de las 11:00 h. durante todo el día, habrá animación de calle

con el eje temático de la vendimia y la antigua 'Roda', a cargo de Alcalmud Animación. Incluye pasacalles , talleres infantiles ,

malabares ,animación musical con bailarines , animaciones

tabernarias y la Fiesta de Baco.

Alrededores de la Feria del Vino D.O. Rueda.

11:00 h. Misa y bendición de las uvas con dulzaineros Yellow Folk. Colaboran: Asociación de Jotas el Verdejo de Rueda, Coral Villa de Rueda y Coral Villa de Mojados. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

12:00 h. Recepción autoridades en la puerta del Ayuntamiento.

12:00 –17:00 h. Feria del Vino de la D.O. Rueda. Plaza Mayor.

12:15 h. Pregón de la XXXV Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda, pisada de la uva y se distinguirá como Bodeguero de Honor a Ignacio Martín Obregón, presidente de la Bodega Cuatro Rayas.

12:30 –15:00 h. XXII Feria de Artesanía. Anexo a la plaza Mayor.

13:30 h. Actuación musical en vivo en Feria del Vino D.O. Rueda.Grupo de versiones Efecto Retroactivo. Tributo Pop-rock de los 80-90.

15:00 h. Paella popular. Los tickets para la paella se venderán a 2 euros. Venta en la plaza Mayor durante la feria del vino en stand del Ayuntamiento hasta fin de existencias. Explanada del Cristo.

16:30 –21:00 h. XXII Feria de Artesanía. Anexo a la plaza Mayor.

17:30 h. Entrega de premios del III Concurso Nacional de Pintura

Rápida Villa de Rueda y III Concurso de Pintura en Barrica. Plaza Mayor.

18:30 h. Actuación de flamenco con Patio chico . Patrocinado por

Bar Zurich.

22:30 h. Fuegos artificiales . Inmediaciones de la piscina.

23:00 h. Discomovida. Cubalibre Experience.

Feria del vino. 11 y 12 de octubre

La jornada

Cuándo. Sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Dónde. Plaza Mayor de Rueda.

Horario. Sábado 11: de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00 h. Domingo 12: de 12:00 a 17:00 h.

Organización

Impulsa. ElNorte de Castilla.

Colabora. Diputación Provincial de Valladolid.

Organiza. Ayuntamiento de Rueda y Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda.

Operativa

Qué incluye el kit de la Feria del Vino de Rueda (10€). Se entregará una copa de vino, un portacopas y cinco fichas de degustación de vino. En cada caseta, cada ficha podrá canjearse por un vino. Promoción válida hasta agotar existencias de copas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

Cómo adquirirlo. En la Plaza Mayor de Rueda el sábado 11 y domingo 12 de octubre. De forma anticipada, a través del descuento que se se puede encontrar en oferplan.elnortedecastilla.es o bien escaneando el código QR que acompaña esta página.

Bodegas. Bodegas De Alberto, Bodega Cuatro Rayas, Finca Montepedroso, Oro de Castilla, Bodega Rodríguez y Sanzo, Bodegas Pandora, Bodega Valdehermoso - Lagar del Rey, Bodega Mocén, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, Yllera Bodegas & Viñedos, Bodegas Félix Sanz, Bodegas Castelo de Medina, Bodegas Ramón Bilbao S. A., Bodegas Cyatho, Vicaral, Palacio de Bornos, Bodega Muelas, Verdeal-20 de abril, Bodegas Viore, Bodegas Vinísimo, PinoAlto, El Perrino, Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, Bodegas Aura, Bodegas Blanco Nieva, Garciarévalo, Altos de Ontañón y Bodega Emina.

Empresas adscritas a la marca Alimentos de Valladolid. La Biótica, dulces y empanadas; Restaurante Arrope (tapa solidaria); Todo Catering, productos elaborados; Crica Quesería Artesana y La Tahona de Chari.