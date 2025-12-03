El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Parte del botín incautado durante la última operación policial contra la banda del BMW. Alberto Mingueza

Valladolid

Los robos con violencia y los ciberdelitos empujan un 6,2% la criminalidad en la provincia

Los ilícitos contra el patrimonio, que se mantienen en la capital, se disparan en el resto de la provincia con un repunte de un 22% en los asaltos a los establecimientos entre enero y septiembre

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:47

Las nuevas formas de delincuencia y los delitos convencionales, auspiciados por los robos con violencia, incrementan por tercer trimestre consecutivo la criminalidad en la provincia, ... con una marcada distribución desigual entre los ilícitos cometidos en Valladolid y en el resto de municipios de la provincia, atendiendo a su naturaleza. En total, entre enero y septiembre de 2025, las infracciones penales cometidas en todo el territorio vallisoletano (11.414) se incrementaron un 6,2%. La ciudad lidera esta cifra, tanto en términos absolutos (6.197), como en porcentuales, pues más de la mitad de las acciones delictivas de la provincia se han perpetrado en suelo o jurisdicción de la capital.

