Los robos con violencia y los ciberdelitos empujan un 6,2% la criminalidad en la provincia

Las nuevas formas de delincuencia y los delitos convencionales, auspiciados por los robos con violencia, incrementan por tercer trimestre consecutivo la criminalidad en la provincia, ... con una marcada distribución desigual entre los ilícitos cometidos en Valladolid y en el resto de municipios de la provincia, atendiendo a su naturaleza. En total, entre enero y septiembre de 2025, las infracciones penales cometidas en todo el territorio vallisoletano (11.414) se incrementaron un 6,2%. La ciudad lidera esta cifra, tanto en términos absolutos (6.197), como en porcentuales, pues más de la mitad de las acciones delictivas de la provincia se han perpetrado en suelo o jurisdicción de la capital.

Con un incremento de un 8% frente al 4,13% registrado en el conjunto del resto de municipios, los ciberdelitos y en concreto las estafas -que suponen más del 80% de las faltas cometidas a través de internet- explican en gran parte este repunte, ya que han aumentado un 20,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Frente a esto, la delincuencia convencional crece un 3,3% por igual en toda la provincia, empujada por el incremento de los robos con fuerza en los pueblos y otras localidades como Laguna, Arroyo o Medina del Campo, pues el resto de delitos enmarcados en el ámbito de la delincuencia convencional, han registrado descensos, en mayor o menor medida.

Mientras que en Valladolid capital la cifra interanual prácticamente se mantiene estable, con 351 asaltos en establecimientos o domicilios empleando el uso de la fuerza, -uno más que los registrados en los mismos meses de 2024-, en el resto de la provincia suben un 16,72%. Un dato tras el que se esconde, a todas luces, el retorno durante este verano la banda del BMW, teniendo en cuenta que las acciones delictivas que más han aumentado son las sustracciones en establecimientos de todo tipo, siendo los negocios el objetivo habitual del grupo de aluniceros, que experimentan un repunte de un 22,3%.

En total, en lo que ha transcurrido de año, el alfoz y otras localidades han sufrido 356 asaltos a propiedades privadas, de los cuales 137 han tenido lugar en bares, comercios y otros negocios rurales, frente a los 112 cometidos durante los tres primeros trimestres del año pasado. 25 casos más que coinciden con el retorno al crimen organizado de la banda en el pasado mes de marzo, tras la salida de prisión de algunos de sus miembros en febrero.

Su vuelta a las calles se hizo notar en Valladolid y otras provincias de la comunidad a las que también extendieron su actividad delictiva en los meses estivales, como Zamora, donde durante el pasado mes de agosto aprovecharon la concentración de efectivos de la Guardia Civil en las zonas afectadas por los incendios para dar un palo en un estanco de Benavente; así como a otros puntos de Burgos o Palencia. Un total de 38 asaltos contabilizados por el Instituto Armado, hasta que una nueva operación de sus agentes culminaba a finales de septiembre con la detención de seis componentes del grupo -cuatro ingresaron en prisión provisional- a los que sorprendieron con un botín sustraído en Bodegas Arzuaga, donde hicieron la última incursión hasta ser interceptados en plena ruta delictiva por varios pueblos de la provincia en la madrugada del 4 de septiembre.

Un golpe policial que, precisamente, también se ha visto reflejado en estadística, pues, aunque los robos siguen al alza con respecto a 2024, el crecimiento es menor que lo que reflejaba el balance del pasado mes de agosto, cuando el total de las sustracciones con fuerza en la provincia aumentaban de forma interanual a un ritmo de un 24%.

Aunque en menor medida, los robos en domicilios, que suponen el 61% de todos los asaltos que han tenido lugar en estas mismas zonas, también aumentaron. De los 356 robos registrados, 219 se produjeron en moradas, lo que implica un incremento del 13,47%, muy marcado por los allanamientos registrados en Medina del Campo. 16 en los primeros nueve meses de 2025 frente a 10 en 2024, un 60% más. Junto a Medina del Campo, Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda concentran 41 de los 219 robos con fuerza perpetrados fuera de los límites de Valladolid capital.