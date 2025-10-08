El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los vehículos que han sido robados de madrugada en La Cistérniga. El Norte
Valladolid

Roban en al menos una decena de coches de La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»

Rompieron los cristales y sustrajeron diferentes pertenencias en varios vehículos aparcados en la zona de Las Eras

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:49

«Me han partido el cristal de la puerta trasera derecha y me han dejado el coche por dentro completamente revuelto. Me han sacado de ... todo. Han mirado en todos los rincones, incluso han abatido los asientos de atrás para poder coger cosas del maletero y, como no han encontrado otra cosa, se han llevado la sillita de los niños del coche». Este es el testimonio de Sandra Cuadrado, una vecina de La Cistérniga que esta mañana se ha encontrado con su turismo en este estado en la zona de Las Eras de este municipio vallisoletano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

