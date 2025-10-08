Roban en al menos una decena de coches de La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»

«Me han partido el cristal de la puerta trasera derecha y me han dejado el coche por dentro completamente revuelto. Me han sacado de ... todo. Han mirado en todos los rincones, incluso han abatido los asientos de atrás para poder coger cosas del maletero y, como no han encontrado otra cosa, se han llevado la sillita de los niños del coche». Este es el testimonio de Sandra Cuadrado, una vecina de La Cistérniga que esta mañana se ha encontrado con su turismo en este estado en la zona de Las Eras de este municipio vallisoletano.

El coche de Sandra no es el único en el que han robado en la madrugada del martes al miércoles. De hecho, desde un establecimiento de reparación de lunas cercano a la zona del robo, que no ha querido desvelar su identidad, aseguran que en la mañana del miércoles han llegado a su taller «diez coches» de propietarios de La Cistérniga a los que les habían roto las lunas para robarles. Desde este negocio se asegura que se está viviendo una auténtica oleada de este tipo de sucesos en los últimos días. «Esta semana también han venido de Casasola y otros días han venido de Arroyo y de Laguna. Esto hacía muchísimos años que no pasaba en Valladolid, desde la época en la que robaban radiocasetes», indican.

La afectada Sandra Cuadrado asegura que el reguero de daños causado ha sido importante en La Cistérniga. «Tengo claro que esto no es una gamberrada. Han revuelto todos los coches y sé que a otro vecino le han robado el portátil, a otro el teléfono y a otro unas gafas de marca. Han roto los cristales de la misma manera todos, han abierto las puertas y lo han sabido hacer en coches que no tenían alarma», recalca.

Un identificado

Por su parte, el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, afirma que hay un identificado por estos hechos y que son «algo aislado» en su municipio. Además, el regidor anuncia que esta misma semana se ha adoptado una medida para mejorar la seguridad y que llegarán más. «Hemos dotado a todos los edificios municipales, doce concretamente, de videovigilancia y alarmas que han comenzado a funcionar el martes», señala el regidor, que recuerda que el pueblo pronto contará con cámaras de videovigilancia que controlarán todas las salidas y entradas a la localidad. «Está hecho el proyecto y en un breve espacio de tiempo saldrá a licitación. Esperamos que a principios del próximo año puedan estar instaladas ya», concluye Redondo.