Rioseco celebra el 47 cumpleaños de la Constitución

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la ... igualdad y el pluralismo político. Así empieza el artículo primero de la Constitución que los españoles aprobaron en referéndum el 6 de diciembre de 1978. 47 años después el Ayuntamiento de Medina de Rioseco celebró este viernes, en un abarrotado Teatro Principal María Luisa Ponte, su particular homenaje a aquella carta magna como parte de una completa semana cultural que, este año, se ha celebrado bajo el título «50 años entre nosotros» con distintas actividades, sin que haya faltado la exposición de dibujos o pleno infantil, además de la muestra que se ha instalado en el patio de columnas del Ayuntamiento con un buen número de piezas del medio siglo de la particular historia de la actual casa consistorial, destacando, sin duda , los dos impresionante cuadros del pintor José María García Castilviejo, que encargó el entonces alcalde riosecano Manuel Fuentes con los temas de la Semana Santa de la Ciudad de los Almirantes y un paisaje de Tierra de Campos para decorar el que fue salón de plenos. Unos bellos lienzos que también conmemoran el centenario del nacimiento del pintor zamorano.

El acto, que contó con la actuación musical de la mayorgana Irenne, sirvió de nuevo para premiar a las instituciones, empresas y personas que han destacado a lo largo del año por su contribución a favor de la Ciudad de los Almirantes con la entrega de seis menciones especia-les junto a más de medio centenar de reconocimientos, agrupados en distintas categorías. De esta manera, en la categoría de Solidaridad y Asociacionismo fue para Luis Antonio Martín, el repartidor que salvó la vida a un conductor, siendo los reconocimientos para la Policía Local, el párroco, Alberto Rodríguez, Laura Barriga, la Guardia Civil de la localidad, Mario Martín, la Fundación Personas, el Secretariado Gitano y la Asociación de Mataderos de Castilla y León.

En Medio Ambiente y Sostenibilidad, la mención especial recayó en la Junta Agropecuaria Local, siendo reconocidos el Grupo Valdecuevas, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe, el Primer Edecán y Alfonso Vallecillo. En la categoría Institucional, la mención especial fue para la Junta de Castilla y León, con reconocimientos para la Diputación de Valladolid, el Consejo Económico Social de España, la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León y la Universidad Valladolid. En Empresa y Emprendimiento, la mención especial recayó en Restaurante Gohi´s, siendo los reconocimientos para la Librería Bécquer, a los alojamientos Rental Room Medina de Rioseco, el Hostal Duque de Osuna, el Restaurante El Polígono, El Chalet, la Cervecería R3, Oxigen Salud y Cristina Belleza.

Por su parte, la Escuela Municipal Infantil Virgen de Castilviejo se llevó la mención especial de Educación, en una categoría en la que recibieron reconocimientos los profesores Marta Lorenzo y Juan Carlos López, así como los alumnos Diego Fernández, Diego Vincent Negro, Carmen Lucas, Sara Valdivieso y Jimena Ortego por sus expedientes académico. En Cultura, la mención especial fue para la Banda de Cornetas y Tambores de la Clemencia, siendo reconocidos el Museo de Semana Santa, el Grupo Municipal de Danzas, la Asociación Musical Nazareno de Santiago y la Santa Verónica, el Laboratorio Internacional Residui Teatro, los periodistas José Ángel Gallego y Raúl Portero, el musicólogo Pablo Toribio Gil, el artista Jesús Amigo Gil, el pianista José Luis Kaele, el fotógrafo Eduardo Margareto y el editor y librero Héctor Escobar. Tras la gala tuvo lugar una cena solidara en el restaurante Gohi´s a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Medina de Rioseco.