Foto de familia de todos los mencionados en el escenario del Teatro Principal María Luisa Ponte Fernando Fradejas

Valladolid

Rioseco celebra el 47 cumpleaños de la Constitución

El Teatro Principal acogió este viernes, un año más, el acto institucional con la entrega de más de medio centenar de reconocimientos en distintas categorías

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:01

Comenta

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la ... igualdad y el pluralismo político. Así empieza el artículo primero de la Constitución que los españoles aprobaron en referéndum el 6 de diciembre de 1978. 47 años después el Ayuntamiento de Medina de Rioseco celebró este viernes, en un abarrotado Teatro Principal María Luisa Ponte, su particular homenaje a aquella carta magna como parte de una completa semana cultural que, este año, se ha celebrado bajo el título «50 años entre nosotros» con distintas actividades, sin que haya faltado la exposición de dibujos o pleno infantil, además de la muestra que se ha instalado en el patio de columnas del Ayuntamiento con un buen número de piezas del medio siglo de la particular historia de la actual casa consistorial, destacando, sin duda , los dos impresionante cuadros del pintor José María García Castilviejo, que encargó el entonces alcalde riosecano Manuel Fuentes con los temas de la Semana Santa de la Ciudad de los Almirantes y un paisaje de Tierra de Campos para decorar el que fue salón de plenos. Unos bellos lienzos que también conmemoran el centenario del nacimiento del pintor zamorano.

