Reunión de los Magín de Tierra de Campos

Este peculiar nombre reunió el pasado fin de semana en Palazuelo de Vedija, a escasos días de la celebración de su santo este 19 de agosto, a cinco vecinos de la comarca que lo comparten

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:18

La dicotomía de nombres bonitos y feos es totalmente subjetiva, ya que depende de la cultura, la época y las preferencias personales o familiares; más ... bien habría que hablar de los que son más comunes frente a los que no lo son, sonando mejor los primeros que los segundos al ser más escuchados. Magín pertenece al grupo de los pocos comunes, aunque el pasado fin de semana, a escasos días de la celebración de San Magín, el 19 de agosto, cinco vecinos de Tierra de Campos con este nombre coincidieron a la vez en Palazuelo de Vedija, entre los que se encontraba su alcalde, Magín Martín; su primo carnal, Magín Fernández, y Magín Alfonso Simón, Magín Alfonso Pardo y Magín Alfonso Urbano, padre, hijo y nieto. Con gran orgullo de su nombre, se hicieron una emotiva fotografía para el recuerdo junto al monumento al marranero.

