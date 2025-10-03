Rescatado un menor de 12 años al lesionarse durante una ruta con su clase en Cabezón

El Norte Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Un menor de 12 años tuvo que ser rescatado este viernes por la mañana tras lesionarse en un tobillo cuando caminaba junto con su clase del instituto por un paraje de Cabezón de Pisuerga. El suceso se produjo sobre las 12:30 horas en una pista de los Cortados, cuando una llamada alertó a la sala de operaciones del 112 de que el joven no podía andar y la zona en la que se encontraban era inaccesible para la ambulancia.

Seguidamente, se inició una multiconferencia con Sacyl, que se encargó de realizar una primera valoración y de indicar al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que localizó la ubicación exacta de la víctima y movilizó al helicóptero rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, se trasladó el aviso a la Guardia Civil, a Sacyl y, por protocolo, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid. Al llegar, el helicóptero se quedó en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera realizó una primera atención al herido y le colocó una férula de vacío en la pierna. A continuación, fue izado junto con la rescatadora enfermera hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación.

El helicóptero de rescate trasladó al menor hasta el campo de fútbol de Cabezón de Pisuerga, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Sacyl. Allí esperaba una ambulancia soporte vital básico, que se encargó de trasladar al menor de 12 años al hospital.