Rápido y limpio cuarto encierro de Tordesillas con toros y bueyes de diferentes ganaderías

Rápido y limpio. Así podría definirse el cuarto encierro de las fiestas de Tordesillas, que ha tenido lugar este jueves por la mañana y que, ... como en ocasiones anteriores, se ha saldado sin incidentes. A las nueve de la mañana, seis toros y diez bueyes de diferentes ganaderías salieron desde los corrales del Zapardiel con destino el coso del a localidad vallisoletana.

Esta vez lo hicieron más rápido que días anteriores, si bien nada más salir un astado se quedó rezagado y se dio la vuelta hacia los corrales mientras los otros cinco continuaron su recorrido habitual hasta la Vega. Ya en el campo de tiro, estuvieron parados hasta las 10:00 horas, cuando emprendieron el camino hacia el casco urbano de Tordesillas. Dieron un rápido arreón y dejaron una bonita estampa, con todos los toros por delante y los bueyes divididos en dos manadas, lo que motivó a los corredores a protagonizar carreras.

En el coso se procedió a la habitual capea; se soltaron dos toros de la ganadería de Ave María y uno de Antonio Bañuelos que dieron muy buen juego, además de dos vacas.

Con el encierro de esta tarde, a las 19:00 horas, finalizarán las fiestas de la Virgen de la Peña de Tordesillas, unas fiestas. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha apostado por ganaderías punteras como Núñez del Cuvillo, Antonio Bañuelos, Ave María y Adelaida Rodríguez, además del Toro de la Vega y el sobrero de Garcigrande, con un resultado muy positivo.