El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Encierro mixto celebrado este jueves por la mañana en Tordesillas.

Ver 39 fotos
Encierro mixto celebrado este jueves por la mañana en Tordesillas. Jaci Navas

Rápido y limpio cuarto encierro de Tordesillas con toros y bueyes de diferentes ganaderías

El festejo se desarrolló este jueves por la mañana, como en días anteriores, sin incidencias reseñables

Miguel Ángel Rochas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:04

Rápido y limpio. Así podría definirse el cuarto encierro de las fiestas de Tordesillas, que ha tenido lugar este jueves por la mañana y que, ... como en ocasiones anteriores, se ha saldado sin incidentes. A las nueve de la mañana, seis toros y diez bueyes de diferentes ganaderías salieron desde los corrales del Zapardiel con destino el coso del a localidad vallisoletana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  5. 5

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  8. 8 Cortado un acceso a la VA-30 desde La Cistérniga por el vuelco de un camión
  9. 9 Dos mujeres y un hombre detenidos por un robo en una vivienda en Valladolid
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Rápido y limpio cuarto encierro de Tordesillas con toros y bueyes de diferentes ganaderías