Viviendas del barrio de las Casas Nueva, que sufre la falta de presión del agua El Norte

El Procurador del Común pide explicaciones al Ayuntamiento de Villabrágima sobre la falta de presión del agua potable

Desde hace dos meses, las viviendas de la parte más alta del pueblo no pueden llevar a cabo durante el día acciones como poner la lavadora o darse una ducha

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:52

Vecinos de Villabrágima han alzado la voz para quejarse de la falta de presión suficiente del agua potable que sufren algunas viviendas, en especial de ... la parte más alta de la localidad, donde se ubica el barrio conocido como Casas Nuevas, en la carretera VA-511, en dirección a Castromonte, uno de los más poblados de la localidad. El problema es tan grande que desde las nueve de la mañana, al abrir el grifo, apenas sale un hilo de agua sin que haya la suficiente presión como para llevar acciones caseras diarias tan comunes como ducharse, el uso del inodoro, poner el lavavajillas o la lavadora o usar el agua caliente sanitaria.

