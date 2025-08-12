El Procurador del Común pide explicaciones al Ayuntamiento de Villabrágima sobre la falta de presión del agua potable

Vecinos de Villabrágima han alzado la voz para quejarse de la falta de presión suficiente del agua potable que sufren algunas viviendas, en especial de ... la parte más alta de la localidad, donde se ubica el barrio conocido como Casas Nuevas, en la carretera VA-511, en dirección a Castromonte, uno de los más poblados de la localidad. El problema es tan grande que desde las nueve de la mañana, al abrir el grifo, apenas sale un hilo de agua sin que haya la suficiente presión como para llevar acciones caseras diarias tan comunes como ducharse, el uso del inodoro, poner el lavavajillas o la lavadora o usar el agua caliente sanitaria.

Los vecinos afectados han señalado que el problema lo llevan sufriendo desde hace dos meses, aunque reconocen que siempre, en los meses de verano, han tenido menos presión, quizás por la presencia de más vecinos en esta época, pero no de forma tan exagerada como en el presente año. El resto del año, estas viviendas tienen más presión, la suficiente para hacer una vida normal, sin ser la que tendría que tener.

Las viviendas sufren la falta de presión durante todo el día y es por la noche cuando el agua vuelve a salir por el grifo con la suficiente fuerza como para poder realizar algo tan común como darse una ducha. Es el momento en el que las viviendas hacen acopio de agua en botellas y garrafas para poder ser usada durante el día. Un regreso del agua que también se produce de forma intermitente en algunos momentos del día, que también son aprovechados para realizar algunas tareas domésticas. El resto de viviendas del pueblo también sufren de falta de presión, aunque no de forma tan drástica como en las zonas más altas.

Algunos vecinos han exigido al Ayuntamiento que tome medidas han recibido como respuestas «que estamos en ello o lo estamos mirando» sin que vean soluciones, a la vez que recuerdan que «la ley marca que es obligación dar agua potable a los habitantes del municipio y aquí se están saltando la ley», por lo que amenazan con tomar acciones legales para exigir una solución. El problema ya ha llegado hasta al Procurador del Común, que ya ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Villabrágima sobre la irregularidad en el servicio de agua potable y la falta de presión que se está sufriendo en la localidad en los últimos meses.

Desde el Ayuntamiento, el lunes se hacía público un bando en el que se ha informado que «la red de abastecimiento municipal ha sido diseñada y dimensionada estrictamente para satisfacer el consumo calculado conforme a la población censada y sus necesidades habituales «, señalando que «Somacyl (la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, de la que depende el servicio) ha comunicado que no es técnicamente viable aumentar la presión del suministro más allá de los límites establecidos, debido a la sobreexigencia actual de la red». En este sentido, se ha informado que, tras la contratación de una empresa especializada para la detección de fugas, se ha confirmado que no existen pérdidas significativas que justifiquen el volumen anómalo de agua registrado, destacando que los datos obtenidos de los contadores generales reflejan un consumo desproporcionado que no se corresponde con las lecturas individuales, evidenciando una sustracción ilícita e injustificada de agua. «Esta práctica fraudulenta genera una demanda artificial que excede la capacidad hidráulica del sistema, provocando la disminución de presión y la interrupción del servicio a usuarios legítimos».

En el bando, el Ayuntamiento ha advertido que la sustracción ilegal de agua es una infracción grave, sujeta a las correspondientes acciones legales y sanciones que contempla la normativa vigente. Por eso se ha exhortado a la población «a cesar de inmediato esta conducta delictiva que perjudica a toda la comunidad». En este sentido, se ha informado de que durante la semana pasada «se han localizado y taponado seis acometidas ilegales, en el marco de las actuaciones emprendidas para frenar este tipo de infracciones». El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias causadas y ha afirmado que «se están implementando todas las medidas necesarias para resolver esta situación inadmisible».

Este martes se ha llevado a cabo un corte programado del suministro de agua, entre las 10 y 14 horas, que ha afectado a todo el municipio, salvo al barrio de las Casas Nuevas. Su objetivo, según se informaba en el bando, era redirigir el caudal hacia la zona más afectada, mejorando así la presión en las viviendas que presentan una situación crítica. Algo que, según los afectados, ha ocurrido durante las horas del corte, pero que, tras las 14.00 horas, se ha vuelto a la falta de presión.