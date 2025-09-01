El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Petra Abril, junto a sus hijos, nieta y bisnieto, en el restaurante La Rúa, en la celebración de sus 100 años Fernando Fradejas

Valladolid

La popular riosecana Petra Abril llega al siglo de vida

Durante años fue la ermitaña, junto a su hermano Julián, de la Virgen de Castilviejo, patrona de la Ciudad de los Almirantes

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:19

Medina de Rioseco celebrará en unos días la festividad de su patrona, la Virgen de Castilviejo, que tiene su ermita a unos pocos kilómetros ... de la localidad, en la que durante años fue su ermitaña la vecina Petra Abril Sebastián, que este viernes cumplía 100 años en la residencia de ancianos Sancti Spiritus y Santa Ana de la Ciudad de los Almirantes, en la que, a media mañana, recibía la visita de distintos familiares allegados y del alcalde riosecano, David Esteban, quien la entregó un diploma y un ramo de flores. Más tarde, tuvo lugar una comida familiar en el restaurante La Rúa, en la que Petra estuvo acompañada de sus hijos, María del Carmen y Raimundo `Mundi´ Álvarez, además de su nieta, Beatriz Fernández (a la que acompañaba su esposo, Jesús Zurro); su bisnieto, Miguel Zurro, y su yerno, Magín Fernández, con un emotivo recuerdo para su nuera Consuelo Izquierdo, que fallecía hace casi 10 años. El popular restaurante fue abierto hace años por el añorado empresario riosecano Salvador Abril, primo de Petra.

