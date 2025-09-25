Una plaza llena y un colorido chupinazo para dar la bienvenida a las fiestas de Olmedo

Las esperadas fiestas patronales de Olmedo han arrancado oficialmente este jueves por la mañana con un ambiente festivo, multitudinario y lleno de emoción. La jornada ... comenzó a las 11:00 horas con un animado pasacalles a cargo de la Asociación Musical Villa de Olmedo, bajo la dirección de Luis Martín Revenga, que recorrió las principales calles del municipio anunciando el inicio de las celebraciones.

A las 13:00 horas, la Plaza Mayor se encontraba repleta de vecinos, visitantes de localidades cercanas y, sobre todo, de las peñas de Olmedo, que no quisieron perderse el tradicional chupinazo. El buen tiempo acompañó el acto, con temperaturas suaves y el cielo despejado con sol, lo que permitió disfrutar aún más del ambiente festivo.

El izado de banderas, la música en directo a cargo de la Asociación Musical Villa de Olmedo y la charanga Botarate Chow, y el estallido de bombas y cohetes marcaron el inicio oficial de las fiestas. El disparo corrió a cargo de las cinco reinas de las fiestas -Alicia Izquierdo, Paula Molpeceres, Alba Conde, Paula Leal e Irene Arroyo- y de la pregonera de este año, Silvia Ortuñez Sastre.

Tras los fuegos, las reinas se dirigieron al público con palabras de gratitud y entusiasmo. «Damos por fin empezadas las fiestas. Todo el mundo a pasarlo bien, que, seguro que nos lo vamos a pasar genial todos y a cogerlo con muchas ganas», expresó Alba Conde. Por su parte, Paula Leal destacó: «Es igual de especial para nosotras que para vosotros. ¡Que viva San Miguel, que viva San Jerónimo, que viva la Virgen de la Soterraña y que viva Olmedo!».

La alcaldesa, Myriam Martín, también quiso intervenir para desear unas felices fiestas a todos los asistentes y anunció una nueva iniciativa para estas celebraciones: la entrega de vasos reutilizables con cinta para colgar al cuello, fomentando así un consumo responsable, seguro y más sostenible durante los festejos.

La música volvió a llenar la plaza antes del cierre del acto, en el que autoridades y reinas lanzaron caramelos y globos desde el balcón del Ayuntamiento, desatando la alegría entre los asistentes y dando por inauguradas oficialmente las Fiestas Patronales 2025 en honor a San Miguel, San Jerónimo y la Virgen de la Soterraña.

Tras el chupinazo, el público se dirigió a la carpa instalada en la Plaza de Santa María para continuar la fiesta al ritmo de la charanga Botarate Chow, en una jornada que apenas acababa de comenzar.

El siguiente gran evento tendrá lugar a las 17:30 horas con el primer encierro tradicional al estilo de la villa, una de las citas más esperadas de las fiestas. Conocidos dentro y fuera de la provincia, estos encierros atraen cada año a numerosos visitantes y son una tradición profundamente arraigada entre los olmedanos.