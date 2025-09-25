El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento del chupinazo celebrado este jueves al mediodía.

Ver 18 fotos
Un momento del chupinazo celebrado este jueves al mediodía. Andrea Sánchez

Una plaza llena y un colorido chupinazo para dar la bienvenida a las fiestas de Olmedo

Vecinos, peñistas y visitantes participan en el acto inaugural de San Miguel y San Jerónimo, que como novedad este año cuenta con la distribución de vasos reutilizables con cinta para colgar al cuello

Andrea Sánchez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:59

Las esperadas fiestas patronales de Olmedo han arrancado oficialmente este jueves por la mañana con un ambiente festivo, multitudinario y lleno de emoción. La jornada ... comenzó a las 11:00 horas con un animado pasacalles a cargo de la Asociación Musical Villa de Olmedo, bajo la dirección de Luis Martín Revenga, que recorrió las principales calles del municipio anunciando el inicio de las celebraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  3. 3 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  4. 4

    Vueling retomará el vuelo de Valladolid a Barcelona con más de 19.000 plazas
  5. 5

    Condena por la muerte de una anciana en una residencia de Mojados: «Lo que hicieron fue un asesinato»
  6. 6 Todos los detalles de la boda de Stella Banderas en Valladolid: fecha e invitados confirmados
  7. 7

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  8. 8

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  9. 9 Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra
  10. 10

    Aparecen palomas muertas en Valladolid: «No tenemos ningún aviso de gripe aviar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una plaza llena y un colorido chupinazo para dar la bienvenida a las fiestas de Olmedo