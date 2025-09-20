Emoción y orgullo local en el arranque de las fiestas de Olmedo

Olmedo volvió a demostrar este viernes por qué sus fiestas patronales de San Miguel y San Jerónimo son uno de los momentos más esperados del ... año. Con emoción desbordante, una cuidada tradición y un salón abarrotado, la villa dio el pistoletazo de salida a las celebraciones de 2025 con una jornada que combinó el habitual pasacalles, la solemnidad de la proclamación de las Reinas, la cercanía de un pregón con acento local y el desparpajo musical de un concierto que puso al público en pie. Fue, en definitiva, una noche que quedará en la memoria colectiva como una de esas citas en las que la comunidad se reconoce, se celebra y se fortalece.

La jornada comenzó puntualmente a las 20:30 horas con el tradicional pasacalles, que partió desde la corrala del Palacio del Caballero, uno de los espacios más emblemáticos del municipio. Las calles se tiñeron de color y música cuando la comitiva, encabezada por las Reinas de este año —Alba Conde, Alicia Izquierdo, Paula Leal, Paula Molpeceres e Irene Arroyo—, inició su recorrido. A ellas se unieron las Reinas salientes de 2024 —Ángela Arranz, Carla Santiago, Miriam Ñáñez, Aitana Villarreal y Lucía Capa—, que entregaban así el testigo en un gesto cargado de simbolismo y continuidad.

Junto a ellas marcharon los quintos, representantes de las peñas, miembros de las autoridades municipales y la siempre imprescindible Asociación Musical Villa de Olmedo, que con su repertorio de piezas tradicionales marcó el compás de una tarde festiva.

Aunque el tiempo no fue del todo favorable, con ligera lluvia y viento, la temperatura fue agradable y el entusiasmo de vecinos y visitantes no decayó. El pueblo arropó con calidez a las protagonistas del día, en un ambiente de ilusión compartida.

Solemnidad y emoción

Tras recorrer varias calles del casco histórico, la comitiva llegó al Centro de Artes Escénicas San Pedro, punto de encuentro habitual de los grandes actos del municipio. Allí, entre vítores, sonrisas y fotos para el recuerdo, las autoridades y las Reinas accedieron al salón de actos, que se presentaba lleno. El público abarrotó el espacio hasta el último asiento, en una demostración palpable de la expectación que despierta este acto cada año.

El ambiente, mezcla de respeto y emoción, sirvió de marco para la proclamación oficial de las Reinas. Una a una, las jóvenes fueron presentadas y accedieron al escenario acompañadas por sus compañeros. Entre aplausos y miradas emocionadas de familiares y amigos, recibieron la banda oficial —colocada por representantes institucionales— y un ramo de flores como símbolo de su nueva condición de embajadoras de las fiestas.

La ceremonia estuvo arropada por una amplia representación institucional. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, el concejal de Urbanismo de Valladolid, Ignacio Zarandona, y el jefe del puesto de la Guardia Civil de Olmedo compartieron espacio con diputados provinciales, alcaldes y concejales de la Tierra de Olmedo y de otros municipios vecinos. La corporación local y numerosas asociaciones del municipio también se hicieron presentes, subrayando la dimensión comunitaria de la cita.

La alcaldesa de Olmedo, Myriam Martín Frutos, fue la encargada de abrir el acto con un discurso que combinó agradecimientos, recuerdos y mensajes de futuro. En sus palabras, dirigió un saludo institucional a las autoridades presentes, pero sobre todo transmitió un mensaje cercano a los vecinos, con especial atención a las Reinas y quintos:

«Vosotras, junto a vuestros compañeros, representáis el presente y el futuro de Olmedo. Representáis lo mejor de nuestra comunidad. Los jóvenes sois la esperanza para que pueblos como el nuestro sigan siendo lugares por los que merece la pena apostar».

La alcaldesa también subrayó el carácter único de este nombramiento en la vida de las jóvenes: «Siempre llevaréis con vosotras este momento tan mágico, el hecho de ser las Reinas de las fiestas de vuestro pueblo. Ahora empezaréis a volar muy alto, y nunca os olvidéis de dónde están vuestras raíces».

Finalmente, quiso impregnar el inicio de las fiestas con un mensaje festivo y optimista: «Que la alegría que supone comenzar un año más las fiestas se mantenga durante las próximas semanas. Que en nuestras casas, en nuestras peñas, sea esa alegría la única protagonista».

Memoria, raíces y una cata de emociones

El protagonismo pasó entonces a la pregonera de este año, la sumiller y vecina de Olmedo Silvia Ortúñez Sastre. Presentada por la alcaldesa como «una olmedana que ha sabido ver en el negocio familiar una oportunidad de crecimiento y excelencia profesional», Ortúñez encarna la unión entre tradición y proyección, dos valores muy presentes en la identidad del municipio.

Su trayectoria profesional habla por sí sola: técnica en enología y viticultura, máster en vinos de Jerez, formadora de vinos y ganadora de reconocimientos como el Premio Pascual Herrera a la Excelencia. Pero más allá del currículum, la pregonera destacó por su capacidad para emocionar a un auditorio que escuchó con atención cada una de sus palabras.

Ortúñez arrancó confesando su reacción al recibir la invitación: «Emoción máxima y responsabilidad. Sentí que comenzaba un camino que marcaría un antes y un después en mi vida».

Con cercanía y naturalidad, compartió recuerdos de infancia, vivencias familiares y momentos de comunidad que giraban siempre en torno a las fiestas patronales.

«En el baúl de mis recuerdos, entre los favoritos, me devuelven a las fiestas de este pueblo. De los 365 días del año, estos cinco serán los de mayor disfrute en familia. Eso les convertirá en los más especiales».

La pregonera resumió su visión de Olmedo en una frase que hizo vibrar al público: «Mi pueblo, mis raíces, mi territorio, mi gente. Un cóctel perfecto».

Pero su intervención fue más allá de la nostalgia. Con la sensibilidad propia de su oficio, Ortúñez ofreció una original «cata» simbólica de las fiestas, hilando metáforas enológicas con sensaciones festivas:

«Si fuera un vino, sería un vino redondo, sin aristas, el vino perfecto. En fase visual, los colores vivos de los trajes de peña y pañuelos atados al cuello. En fase olfativa, me quedo con el olor a pólvora de los cohetes antes de nuestros encierros, el olor a churros en la verbena y a vino en las peñas. En boca, el sabor de nuestra juventud que me aporta frescura, y a los más maduros una larga persistencia».

El colofón llegó con una imagen cargada de poesía festiva: «Como conclusión final de la cata, diría la sonrisa infinita que asoma en nuestras caras recordando todos y cada uno de los momentos vividos a lo largo de nuestras vidas durante estos días de fiesta».

El pregón fue recibido con aplausos prolongados y ovaciones consolidándose como uno de los discursos más recordados.

Una velada de gospel

La noche se cerró con la actuación del coro All4Gospel, con una descarga de energía, ritmo y emoción por parte del público. Sus voces, potentes y vibrantes, llenaron el salón de actos con un repertorio que combinó clásicos del género y adaptaciones modernas, logrando una atmósfera de entusiasmo compartido.

El público acompañó con palmas, coros improvisados y sonrisas cómplices, creando un ambiente de comunión festiva que resumió el espíritu de la jornada: tradición, emoción y celebración colectiva.

Con este acto, Olmedo abre oficialmente sus Fiestas Patronales 2025. Días de tradición, emoción, encuentro y comunidad esperan a vecinos y visitantes, con la promesa de que cada rincón de la villa volverá a llenarse de vida, música y orgullo por lo que una a todos los olmedanos.