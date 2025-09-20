El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Emoción y orgullo local en el arranque de las fiestas de Olmedo

La villa proclama a sus Reinas y disfruta del tradicional pasacalles, el emotivo pregón de Silvia Ortúñez y la vibrante actuación de All4Gospel

Andrea Sánchez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:57

Olmedo volvió a demostrar este viernes por qué sus fiestas patronales de San Miguel y San Jerónimo son uno de los momentos más esperados del ... año. Con emoción desbordante, una cuidada tradición y un salón abarrotado, la villa dio el pistoletazo de salida a las celebraciones de 2025 con una jornada que combinó el habitual pasacalles, la solemnidad de la proclamación de las Reinas, la cercanía de un pregón con acento local y el desparpajo musical de un concierto que puso al público en pie. Fue, en definitiva, una noche que quedará en la memoria colectiva como una de esas citas en las que la comunidad se reconoce, se celebra y se fortalece.

