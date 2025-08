La peña de Íscar de más de 630 miembros que organiza actividades más allá de las fiestas

Es una de las peñas más grandes de Íscar e, incluso de Valladolid. Hace 38 años que se constituyó y en este 2025 puede presumir ... de superar los 630 peñistas. 632, para ser exactos. La Popular es uno de los colectivos más dinámicos de los festejos que desde el pasado viernes viene celebrando la localidad iscariense. Su presencia está prácticamente garantizada en gran parte del programa: desde el desfile de peñas, hasta la visita a la residencia de mayores para recordar que están de fiestas y que son para todos.

«Una de nuestra principal actividad es que todo el mundo tenga un sitio de reunión, pues está prácticamente abierta todo el día y aquí se puede beber y comer», señalan miembros de este colectivo, que está presidido por Esther García.

Al margen, disponen además de un suplemento para organizar una especie de programa paralelo, especialmente durante el día, pensado tanto para niños como para mayores, con pinta caras, piñatas y vermú con charanga, pero siempre en colaboración con el ayuntamiento.

También a lo largo del año realizan actividades como la cabalgata de reyes o una Nochevieja infantil con chocolate y gominolas, y desde febrero la junta directiva ya trabaja para las fiestas siguientes.

La financiación no sólo viene de los peñistas si no también de patrocinadores privados y de una subvención municipal. Sin ella, aseguran, no podrían hacer lo que hacen. Aunque el alma mater son los propios peñistas.