Pedrajas de San Esteban, escenario de rodaje durante dos días

La biblioteca pública del Centro de Cultura Eloy Arribas de Pedrajas de San Esteban ha sido durante estos dos últimos días, jueves y viernes, el ... set de rodaje del cortometraje La biblioteca. Un filme de 17 minutos de duración de la productora de cine independiente especializada en la producción y realización de cortometrajes, videoclips, documentales y spots La Terna Films, dirigido por el vallisoletano Carlos Zalama, sobre un guion e idea original de Silvia Veras. Figura como protagonista el conocido actor Dani Muriel, quien desde el primer momento manifestó el deseo de ser partícipe del proyecto.

«Ya no solo por la amistad que desde hace años me une a sus artífices, si no porque era creíble y serio, toca temas objeto de reflexión, y sobre todo porque estoy convencido, pese a que ahora paso más tiempo en Madrid que aquí, porque ya no es solo cuestión de que tengamos grandes profesionales del cine y la televisión formados aquí y que quieren trabajar aquí, sino porque tenemos muchas historias susceptibles de ser llevadas al cine y la televisión, además de innumerables e inigualables localizaciones y recursos de todo tipo«, señala. Completan la lista la también conocida actriz María Casado, además de Iker Valle y la jovencísima Nerea Vivas, entre otros.

El equipo técnico que estos dos días ha rodado el grueso de La biblioteca en la villa piñonera lo hará este sábado en Valladolid capital, concretamente en el barrio de la Victoria, junto al Canal de Castilla, la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en la plaza del Salvador y las casetas de la Feria del Libro en la Plaza Mayor. Ya el domingo se trasladarán a Alcazarén y Olmedo.

El plan de producción del proyecto comenzó hace ahora un año con la contratación del equipo técnico, la búsqueda del actor principal y la definición de localizaciones y visita a las mismas. El director quedó prendado de la biblioteca pedrajera desde que la vio y sobre todo de la decidida colaboración del consistorio, que ha continuado a lo largo de este año con la búsqueda de financiación para llevar a buen puerto el proyecto. Una parte se ha conseguido a través de una campaña de 'crowdfunding', a la que posteriormente se sumó el apoyo institucional y económico de la Junta de Castilla y León a través del programa destinado a la promoción del cine regional mediante una subvención.

Cuenta además con el apoyo de la distribuidora Digital 104, la Fundación Godofredo Garabito, los Ayuntamientos de Alcazarén, Pedrajas de San Esteban y Valladolid, la productora Moraleja Films y pequeñas empresas como Armando Records, Moonset Audiovisuales o Fervent Films Service. «Con un calendario de trabajo eficiente, inmersos ya en el rodaje, si todo marcha como hasta ahora, podremos tener la película lista a finales de agosto, para a partir de ahí lanzar su distribución en festivales, entre los que obviamente esta nuestra Seminci, sin menoscabo otros como es el Festival de Málaga o la Semana de Cine de Medina del Campo», señala Héctor Valero, productor ejecutivo.

Drama, comedia y misterio

Haciendo suya la cita de Miguel Delibes «un pueblo sin literatura es un pueblo mudo», el cortometraje «La biblioteca», mezcla de drama, comedia y misterio, está ambientado en una pequeña biblioteca rural, donde el protagonista se enfrenta a uno de sus mayores pesadillas, «Volver de nuevo a un pueblo donde se encontrará con conflictos internos, tensiones sociales y secretos del pasado», buscando explorar el rural de la España vaciada que, unido a temas universales como la convivencia, el amor, el poder transformador de la literatura y los retos del mundo rural en la actualidad, «crea una narrativa que conecta emocionalmente con una audiencia amplia».

«El objetivo principal es ofrecer una obra que no solo entretenga, sino que también inspire y reflexione sobre temas como la despoblación rural, la literatura, la enseñanza y la diversidad» señala Zalama, alumno del vallisoletano IES Vega de Prado, donde se ha formado también una buena parte del equipo técnico, quien además como promotor de este proyecto supone un paso esencial en su crecimiento creativo y profesional, «reafirmando así el compromiso con un cine de calidad que apuesta por nuestra tierra, por su lugar, en definitiva por Castilla y León».

Sinopsis

Diego (Dani Muriel), un joven acostumbrado a la vida urbana, se ve obligado a mudarse al campo para gestionar una biblioteca rural. Reacio a la vida campestre, comienza a descubrir, a través de su trabajo en el pueblo, las costumbres, las personas y las historias del lugar, tanto los que son la comidilla del pueblo… como los secretos más profundos. Escrita por Silvia Veras, ofrece una mirada cómplice al mundo rural, revelando tanto sus virtudes como sus maravillosas imperfecciones. «La obra - según su autora - es una oda al campo y a la literatura, desde una perspectiva social refleja una comunidad basada en la cooperación pero cargada con estigmas del pasado, abordando problemas actuales como la despoblación rural y demostrando que, incluso en las situaciones más complicadas, siempre hay espacio para el amor».

El actor Dani Muriel con el director Carlos Zalama y el productor ejecutivo Héctor Valero (arriba) y en otras dos escenas. C. Catalina

¿Pero cómo quiere contarlo Zalama en La biblioteca?, «Desde la distancia y con los prejuicios de la ciudad, la vida en un pueblo puede parecer muy aburrida, pero nada más lejos de la realidad. Si nos acercamos y nos dejamos contagiar de su tempo, su pausa y sus costumbres, nos daremos cuenta de que existen historias que merecen ser contadas». Lejos de la imagen que muchas personas todavía puedan tener de la vida en el pueblo a través de películas como «Los Santos inocentes», «Bienvenido Mr. Marshall», «Viridiana» y otros tantos films de la historia del cine español en las que se presenta gente ruda, cortos en modales, que viven en escenarios sucios, en los que casi hasta se pueden oler las escenas y que se deben a su 'señorito'. «Con este cortometraje queremos contribuir a 'abrir los ojos' a la gente con una historia contada a través de su visión y amor por el pueblo. Priorizando la estética de forma íntima y respetuosa, avanzando junto a la narración. De hecho la luz será un personaje más, creando escenas y ambientes inolvidables, conectando con los personajes y capturando sensaciones y recuerdos del pueblo» señala este vallisoletano de nacimiento, cuya alma asegura pertenece al pequeño pueblo segoviano de Aldeasoña en el que nació su madre y toda su familia.