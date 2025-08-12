El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ramón Gómez, en el centro, en un taller infantil de cocina El Norte

Valladolid

Palacios de Campos rinde homenaje a Ramón Gómez Viñas

La Asociación Cultural Nuestra Señora de la Antigua reconoció en su semana cultural la colaboración y labor altruista y humanitaria de este buen vecino, que falleció el 14 de mayo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:18

Todos los pueblos tienen vecinos que son importantes en su vida diaria al estar siempre dispuestos para todo aquello que haga falta con gran compromiso. ... No dudan, de forma altruista y la mayoría de las veces en silencio, en ceder su tiempo y mucho de lo que tienen para el bien común. En el caso de Palacios de Campos, son vecinos comprometidos como Ramón Gómez Viñas, que, tras fallecer a los 79 años el pasado 14 de mayo, este fin de semana recibía en su pueblo de adopción un emotivo homenaje. Un reconocimiento a su generosa labor humanitaria y constante colaboración altruista que tenía lugar el viernes con motivo de la inauguración de la vigésimo novena edición de la semana cultural de la Asociación Cultural Nuestra Señora de la Antigua, con presencia de sus directivos, vecinos y concejales del Ayuntamiento de Rioseco, al que pertenece administrativamente Palacios de Campos.

