Olmedo acoge un último encierro pasado por agua y sin incidentes

Ni la lluvia ni el tiempo han deslucido un bonito encierro con toros de Sánchez Urbina celebrado esta mañana en Olmedo, protagonizado por cuatro bonitos ... castaños bien presentados grandes y enrazados, posiblemente los más bonitos de todas las fiestas en un encierro atípico pues los toros salieron ya desde los corrales andando todo hermanados hasta la zona del cerro de Hontanar, donde los caballistas les dieron un bonito arreón entrando los cuatro toros y los bueyes por las calles de la localidad.

Se despertó una mañana lluviosa para el último día de las fiestas de San Miguel y San Jerónimo en lo que se refiere a encierros. Lo que hacía presagiar que sería una jornada taurina descafeinada por el agua y posiblemente por la poca afluencia de espectadores. Pero fue todo lo contrario porque la gente se animó, paraguas en mano, a acercarse hasta la villa de Olmedo para ver un bonito encierro.

A las once en punto de la mañana y después de una bomba salían desde los corrales del Prado de la dehesa los cuatro toros de Sánchez Urbina andando tranquilamente acompañados de un centenar de caballos, que aunque eran menos que en días anteriores eran más de los que se podía prever por el agua que caía. Y de esa manera, andando, fueron tranquilamente hasta llegar al embudo, donde los caballistas apretaron entonces a los toros en una bonita carrera donde los toros entraron rápidamente por la calle hasta la plaza de toros.