Quiebro de uno de los cortadores en el concurso de Olmedo. Jaci Navas

El concurso de cortes de Olmedo se va para Cáceres

Cinco espectaculares quiebros en los medios le bastaron al extremeño Israel Pérez para alzarse con el concurso

M. Rochas

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:47

El concurso de cortes de Olmedo organizado por el ayuntamiento en colaboración con la empresa Toropasión y enmarcado en las fiestas de San Miguel y ... San Jerónimo contó con12 de los mejores especialistas de España, en un listado en el que se mezclan veteranía y juventud como Diego de Santos 'Calores', Pablo Martín 'Guindi, Daniel Alcalá 'Chiquitín', David Ramírez 'Peque', Alberto Lluvero, Israel Pérez 'El Ruso', Juan Carlos García 'Juancar', Julio Upegui, Iván Martín, Darío Vegas, Sergio García 'Tororo' y Álvaro Milán que se midieron ante cuatro astados de la ganadería de Sánchez Urbina, que destacaron por su gran volumen y espectacular trapío, saliendo dos muy bravos y defraudando un poco el de la final.

