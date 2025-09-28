El concurso de cortes de Olmedo se va para Cáceres

El concurso de cortes de Olmedo organizado por el ayuntamiento en colaboración con la empresa Toropasión y enmarcado en las fiestas de San Miguel y ... San Jerónimo contó con12 de los mejores especialistas de España, en un listado en el que se mezclan veteranía y juventud como Diego de Santos 'Calores', Pablo Martín 'Guindi, Daniel Alcalá 'Chiquitín', David Ramírez 'Peque', Alberto Lluvero, Israel Pérez 'El Ruso', Juan Carlos García 'Juancar', Julio Upegui, Iván Martín, Darío Vegas, Sergio García 'Tororo' y Álvaro Milán que se midieron ante cuatro astados de la ganadería de Sánchez Urbina, que destacaron por su gran volumen y espectacular trapío, saliendo dos muy bravos y defraudando un poco el de la final.

En el primer grupo los cortadores que lo formaron fueron Sergio García Tororo, David Ramírez, Diego Calores y Julio upegui ante un novillo castaño de nombre Espigón que de salida salió suelto, con un Calores espectacular y donde Julio sufrió una cogida fea, pero sin consecuencias pudiendo completar la lidia

El segundo grupo lo compusieron Iván Martín, Israel Pérez, Daniel Alcalá y Pablo Martín Guindi con un toro castaño más grande que el anterior de nombre 'Macarrón', que fue noble y bravo y al que se le pudieron dar cuatro rondas, dada la calidad del animal destacando un buen viaje al pitón derecho de Guindi y buenos quiebros de 'El Ruso'.

El tercero grupo estuvo formado por casi de casa todos con Juan Carlos Garcia 'Juancar' , Alberto Lluvero, Álvaro Milán y Darío vegas ante un castaño de nombre 'Potrico', otro buen toro de Sánchez Urbina que al igual que el anterior se le pudieron dar cuatro rondas y donde los jóvenes pusieron la emoción ajustando y ofreciendo diversas suertes.

Pasaron a la gran final Diego Calores, Israel Pérez, Álvaro Milán y Julio Upegui, con un toro de Sánchez Urbina, castaño de nombre 'Juicioso', un señor toro, con más kilos que los anteriores, un toro hondo al que abrió Calores por el pitón derecho, seguido de Israel con un quiebro en los medios casi sin moverse. El de Matapozuelos Millán le cambió el pitón dejándose llegar mucho y lo terminó en primera ronda Upegui por el pitón derecho.

El toro de la final no tenía la bravura de sus hermanos, era más explosivo y con más sentido y complicó la segunda ronda con el triunfo final Israel Pérez 'El Ruso', seguido del Segoviano Diego Calores, en tercera posición Julio Upegui que hizo un gran concurso a pesar de ser cogido y en cuarta posición el de Matapozuelos Álvaro Milán.