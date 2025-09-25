Olmedo celebra un multitudinario primer encierro de las fiestas

Olmedo ha vivido hoy jueves un vistoso y emocionante encierro en honor a San Miguel y San Jerónimo, protagonizado por cuatro toros de la ganadería ... de José Samuel Pereira Lupi, que pastan en la finca de Toropasión en Alfaro (La Rioja). El recorrido estaba lleno de aficionados y el cerro de Hontanar -que ofrece una panorámica privilegiada de los dos kilómetros que separan la Dehesa de la Fuente de la Pioja, punto de entrada de los astados en las calles- estaba completamente abarrotado.

A las 17:30 horas salieron los cuatro toros de Samuel Lupi, acompañados por los bueyes, emprendiendo una veloz carrera desde los corrales. El primer novillo llegó en pocos minutos a las talanqueras de la carretera, embistiendo a un corredor y derribándolo, aunque sin consecuencias graves. El propio toro también cayó al suelo, generando momentos de tensión al arrollar un caballista a otro corredor en medio del barullo.

Mientras este ejemplar quedaba parado junto a la loma del Hontanar, otros dos novillos accedían ya a las calles del municipio. El cuarto toro, más rezagado, permaneció en los prados de la Dehesa y tuvo que ser reconducido por los caballistas y los bueyes, entrando finalmente a un ritmo más pausado.

Cuando muchos espectadores se dirigían ya hacia la plaza de toros para la posterior capea, convencidos de que el novillo rezagado no aparecería, la sorpresa llegó: gracias a la colaboración del director de lidia Daniel Martín, recientemente recuperado de la cornada sufrida en Salamanca durante el concurso de cortes, el astado logró incorporarse al encierro y entrar en las calles, prolongando la emoción del festejo.

La jornada concluyó con la capea en la plaza de toros, en la que se lidiaron los ejemplares de la ganadería salmantina de Francisco Galache, protagonistas del encierro previsto para el día siguiente. Su juego fue desigual, pero mantuvo al público entretenido.