El mundo del recorte tiene su particular cita este sábado 27 en Olmedo

Astados de la ganadería de Sánchez Urbina que se lidiarán en el festejo.

La importante tradición taurina es una de las señas de identidad de la localidad de Olmedo. A sus encierros, declarados de Interés Turístico Regional, se suman otra serie de eventos taurinos como el concurso de recorte libre que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de septiembre a las 17:30 horas. El Ayuntamiento de Olmedo se ha apoyado para organizar este evento en la empresa Toropasión y está enmarcado en las fiestas de San Miguel y San Jerónimo.

El cartel anuncia a 12 de los mejores especialistas de España, en un listado en el que se mezclan veteranía y juventud.

Diego de Santos 'Calores', Pablo Martín 'Guindi, Daniel Alcalá 'Chiquitín', David Ramírez 'Peque', Jamal Chennouf, Israel Pérez 'El Ruso', Juan Carlos García 'Juancar', Julio Upegui, Iván Martín, Darío Vegas, Sergio García 'Tororo' y Álvaro Milán son los elegidos para esta emocionante tarde de toros y se medirán ante cuatro astados de la ganadería de Sánchez Urbina, que destacan por su gran volumen y espectacular trapío. Todos ellos mostrarán su valor, técnica y entrega ante toros de respeto.

Entre los nombres propios de esta temporada está el de Diego de Santos, al que dentro del circuito se conoce como 'Calores'. El joven está afrontando su segunda temporada como cortador y, hasta la fecha, no le ha podido ir mejor. «Estoy participando en bastantes concursos y me he metido en bastantes finales», comenta Diego, «después de ganar en Medina del Campo, la recta final de la temporada está siendo muy buena».

Natural de Navas de Oro, también viene de ganar en Vallelado y este fin de semana llega a Olmedo «con mucha ilusión, es una plaza muy bonita y hay mucha afición a los toros». Él mismo recuerda tardes de toros en esa plaza de Olmedo como aficionado.

Diego 'Calores', aficionado desde pequeño

Confiesa que su pasión por el mundo del toro le viene desde pequeño y que fue su cuñado, Felipín de la Viuda, quien le introdujo en el mundo del corte. «La verdad es que nunca pensé que atrevería a ponerme delante de un toro, pero mi cuñado me fue acompañando, iba con él y sus amigos a capeas en invierno y me inicié».

El apoyo familiar está presente «siempre», y calcula que cerrará el año con unos 24 festejos. «Cuando empieza la temporada no tengo planeado un número de festejos, van saliendo a medida que avanza y este año, he llegado al final de la temporada con un nivel de confianza muy importante».

Reconoce que hay muchos cortadores veteranos que todavía tienen mucho que decir, pero por otra parte, «hay muchos jóvenes que este año hemos tirado para adelante, hemos salido unos cuantos y no se trata de que haya relevo porque a los que están les queda mucho tiempo, pero sí que viene gente joven».

Su especialidad es el corte puro, «es lo que intento hacer», aunque en la cita de Olmedo, al tratarse de un concurso de recorte libre, tampoco faltarán los saltos y quiebros.

Lo que está garantizado es el buen ambiente y las buenas sensaciones que llegarán hasta los aficionados que se darán cita en los tendidos en un concurso que goza de una importante tradición y cuenta con gran respaldo.

En lo que se refiere a las entradas para este festejo del sábado 27, están a la venta en las taquillas de la plaza de toros los días de los festejos una hora antes del comienzo.

Detalles del festejo

Especialistas:

Diego de Santos 'Calores', Pablo Martín 'Guindi, Daniel Alcalá 'Chiquitín', David Ramírez 'Peque', Jamal Chennouf, Israel Pérez 'El Ruso', Juan Carlos García 'Juancar', Julio Upegui, Iván Martín, Darío Vegas, Sergio García 'Tororo' y Álvaro Milán.

Ganadería:

Sánchez Urbina.

Fecha:

Sábado, 27 de septiembre a las 17:30 h.

Venta de entradas:

En las taquillas de la plaza de toros los días de los festejos una hora antes del comienzo.

