Herido un caballo en el tercer encierro de Olmedo

El tercer encierro de las fiestas de Olmedo, con cuatro toros de la ganadería portuguesa de Fernando Pereira Palha, se saldó con uno de los ... caballos herido. Los toros llegaron desperdigados a las calles entrando todos y uno de ellos dio muestra de bravura cogiendo a dos caballos, uno de los cuales recibió dos fuertes cornadas.

A las 11:00 horas de la mañana salieron los toros portugueses de Palha desde los corrales de la Dehesa más pausados que otros días, pero al poco de salir se quedaron en el prado todos menos uno, que emprendió camino hacia la entrada de la fuente de la Pioja entrando por toda la carretera cuando no habían pasado ni cinco minutos desde la salida.

Así, poco a poco fueron llegando uno a uno todos los toros, tardando más en entrar el último toro, un bravo novillo que atendió a todos los cites de los caballistas con fuertes arreones, cogiendo en uno de ellos a un vecino de Fuente Sol al que propinó dos cornadas al caballo para minutos después coger a otro famoso caballista como es Cañero al que derribó del caballo y durante unos segundos lo tuvo a su merced sin que le propinara ninguna cornada.

Después de unos minutos intensos donde los caballistas a fuerza de ir llevando poco a poco al toro se le fue acercando hasta la parte del embudo momento que se aprovechó para acercar unos bueyes y al final conseguir meterlo en las calles.

Una vez introducido todos los toros en las calles y encerrado en los toriles se procedió a la capea donde se soltaron toros de Samuel Lupi con un juego desigual sin que hubiese ningún incidente que reseñar.