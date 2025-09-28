Mucientes celebra su 21º Vendimiario

El sábado, en Mucientes, se ha percibido un aroma especial, el de la uva recién vendimiada y el vino joven que empieza a tomar forma ... en las bodegas. La localidad ha celebrado la 21ª edición de su Vendimiario, una propuesta enoturística que cada año atrae a visitantes de distintos rincones de Castilla y León y de fuera de la comunidad, para conocer de cerca todo lo que rodea y significa la vendimia.

Las plazas, como ya es habitual, se agotaron días antes. Más de un centenar de personas participaron el sábado en unas visitas que, durante tres horas, combinaron campo, bodega, historia y gastronomía. La jornada arrancó en el pago de El Mirador, un viñedo con vistas privilegiadas a la iglesia y parte del casco urbano. Allí, el viticultor y bodeguero Carlos González, explicó con detalle cómo se trabaja la viña en estas fechas, la diferencia entre plantaciones en vaso y en espaldera, o la importancia del suelo y la orientación de cada majuelo. Después, el experto guió al grupo por las Bodegas Traslanzas, donde se elaboran blancos, tintos y rosados bajo las marcas Traslanzas y Pinacho.

Ya por la tarde, los visitantes conocieron Bodegas Mucy, guiados por Arturo González Caballero. Ésta es la bodega más joven de Mucientes, con apenas una década de recorrido, y con cepas que van desde los 10 hasta los 80 años. Allí, al igual que ya había ocurrido en Traslanzas por la mañana, también se pudo catar el mosto natural

El itinerario continuó en el casco urbano, con un paseo por el barrio de bodegas subterráneas del Cuarto de San Pedro, excavadas entre los siglos XVI y XVII. El recorrido culminó en la Bodega.Aula de Interpretación (Museo del Vino), un espacio único que forma parte de la Asociación de Museos del Vino de España y que permite descender diez metros bajo tierra para descubrir cómo se elaboraba tradicionalmente el clarete en aquellas cocederas, sisas y lagares. La visita terminó con una merienda típica de vendimia.

El domingo se repetirá la experiencia con nuevos grupos. El Vendimiario acerca al visitante al mundo del vino y además, le conecta con la memoria del pueblo. Este año, el cartel elegido para anunciar la actividad ha sido 'Una tarde en las viñas', obra del pintor y poeta mucenteño Raimundo de Blas Saz, en homenaje por el 50 aniversario de su fallecimiento.