El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en el Vendimiario de Mucientes L. Negro

Mucientes celebra su 21º Vendimiario

Más de un centenar de participantes disfrutaron de este sábado de una experiencia inmersiva en viñedos y bodegas del municipio

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:09

El sábado, en Mucientes, se ha percibido un aroma especial, el de la uva recién vendimiada y el vino joven que empieza a tomar forma ... en las bodegas. La localidad ha celebrado la 21ª edición de su Vendimiario, una propuesta enoturística que cada año atrae a visitantes de distintos rincones de Castilla y León y de fuera de la comunidad, para conocer de cerca todo lo que rodea y significa la vendimia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido al estrellarse su planeador en Segovia es Javier Sánchez, un controlador aéreo de Madrid
  2. 2

    Valladolid se cuela entre las veinte ciudades españolas más caras para vivir
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos
  5. 5

    «Venía a volar a Segovia siempre que tenía un día libre y disfrutaba como un niño»
  6. 6 Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?
  7. 7

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  8. 8

    Las secuelas de las víctimas de la banda del BMW: «Queda el miedo»
  9. 9 Detenida una pareja por robar 29 botellas de alcohol en un solo día de seis súper de Valladolid
  10. 10

    Susto en La Rubia por un incendio en una cocina en el que resultaron intoxicados dos vecinos octogenarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mucientes celebra su 21º Vendimiario

Mucientes celebra su 21º Vendimiario