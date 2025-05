La nueva parada de Alvia anunciada en Medina no convence a los usuarios

Desesperación. Esa sería la palabra que mejor define lo que están viviendo los usuarios de la Alta Velocidad en Medina del Campo en las últimas ... semanas. Este lunes se han enterado, por un post en X del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que un nuevo tren parará en Medina del Campo. Cuando han indagado, han comprobado que es una parada que ya habían detectado en la web de Renfe la semana pasada. «Pero es ahora cuando lo anuncian oficialmente», aclaran desde la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Medina del Campo y comarca.

En concreto, de lo que se ha informado es de que, a partir del próximo 9 de junio, Renfe habilitará una nueva parada en la localidad vallisoletana. Será la que haga el tren que saldrá de Salamanca a las 10:48 (dos minutos antes del horario actual). Llegará a Medina a las 11:29, saldrá a las 11:31, pasará por Segovia Guiomar a las 11:57 y arribará a Madrid a las 12:26.

Desde la Asociación de Usuarios reconocen que, con ese horario, el nuevo convoy que hará parada en la estación medinense «no sirve para ir a trabajar a Madrid», es decir, no solventa los problemas creados por la eliminación de paradas. Actualmente, para ir de Medina a Madrid -en horario de mañana- hay un tren a las 7:08, otro a las 9:39 y otro a las 10:36. Con los cambios anunciados hasta este lunes, se mantenía el de las 7:08 y se eliminaban los dos siguientes, para sumar uno a las 13:20. Con la actualización de este lunes, el cuadro queda así: 7:08, 11:31, 13:20. Aunque, visto lo visto, puede que el Excel siga cambiando.

Además del déficit horario, en la agrupación transmiten otro problema: «Los usuarios de la estación de Medina del Campo no disponen de un cupo mínimo/plazas sinergiadas que les garanticen poder utilizar sus abonos avant, por tanto, múltiples veces no disponen de plazas para ir a trabajar en ninguno de los trenes que paran en Medina (tanto dirección Segovia-Madrid, como dirección Zamora-Galicia); por lo que en muchas ocasiones tienen que comprarse billetes de venta libre (no abono) o utilizar otros medios de transporte (coche, bus...)».

«Haciendo todo lo contrario»

Por su parte, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha señalado que todo lo que sume está bien, «pero que un tren no es suficiente». En Medina, ha añadido, «llevamos tiempo reclamando más paradas, más trenes y más plazas, y están haciendo todo lo contrario».

Para el edil, «cuando tienen en contra a todos los ciudadanos de Castilla y León es que algo no están haciendo bien». «Están haciendo todo lo contrario a lo que llevamos reclamando desde hace meses. El motivo es puramente político, y es la petición de un alcalde del PSOE», enfatiza.