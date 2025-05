Nueva noche de robos de coches en Valladolid: dos Audi Q7 sustraídos en Medina

Nueva noche de robos de coches en la provincia de Valladolid. En esta ocasión, en Medina del Campo y, una vez más, con los vehículos ... de alta gama como grandes objetivos. Durante la madrugada de este jueves, autor o autores desconocidos han sustraído dos Audi Q7 que estaban aparcados en la vía pública muy cerca, en un radio de entre cincuenta y setenta metros.

El propietario de uno de los turismos, un Audi Q7 de color negro con matrícula 1182 FLP, asegura que lo dejó aparcado el miércoles por la noche y este jueves a las 8:00 horas, cuando fue a por él, ya no estaba. «Nadie ha visto nada ni sabía nada; cuando me he levantado y he ido a por el coche me he encontrado con que no estaba», lamenta Pedro Hernández Pino, que estacionó el coche en la zona de Puerta del Sol, concretamente en la calle Félix María Calleja.

Inmediatamente fue a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia de su Audi Q7, un vehículo que está valorado en más de 70.000 euros. «Tiene unos doce años pero la verdad es que estaba muy bien, solo había hecho unos 200.000 kilómetros y tenía todos los extra», comenta Hernández.

Una vez allí se encontró con el propietario de otro Audi Q7 que también había sido robado de madrugada y que, de nuevo, estaba estacionado en la calle, muy cerca de donde Pedro Hernández tenía el suyo aparcado.

En este caso, se trata de un vehículo con matrícula 3008 GMK, cuyo propietario, Francisco Javier San Román, asegura que fue su hijo quien a primera hora fue a coger el vehículo para acudir al centro educativo donde cursa sus estudios y «se llevó la sorpresa» de que el coche no estaba donde lo habían aparcado. De forma inmediata entró en casa para preguntar a su padre si lo había cambiado de sitio y le explicó la situación.

Acto seguido se pusieron en contacto con la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia. El vehículo, según asegura el propietario, tenía poco gasóleo, por lo que los ladrenos «lo han tenido que abandonar poco después de robarlo o parar a echar combustible», de tal forma que piden la máxima colaboración para poder recuperarlo. Además, San Román señala que también intentaron robar el vehículo de un vecino que lo tenía aparcado junto al suyo, concretamente un BMW al que finalmente no pudieron acceder.

Estos hechos se suman a la oleada de robos de otros vehículos de alta gama y de Seat que ha sufrido la provincia de Valladolid en los últimos días. En concreto, en apenas una semana autor o autores desconocidos se llevarno al menos siete BMW y Seat fundamentalmente de localidades del alfoz de la ciudad y de otras próximas como Rueda.