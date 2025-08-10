El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil localizó esta mañana el cuerpo sin vida de Gregorio Basante, el motorista de 55 años, natural de Laguna ... de Duero, al que se le perdió la pista en torno a las tres de la tarde del día anterior en Zamora. En el momento de la desaparición se encontraba de ruta con su club motero para dirigirse al embalse de Ricobayo, que se percató de su ausencia el llegar a una de las paradas, tras circular por la N-631 entre Tábara y el puente de la Estrella.

La familia denunció su desaparición en la comandancia de Laguna a última hora de la noche del sábado. Tras recibir el aviso, el capitán jefe de Benavante puso en marcha un dispositivo de búsqueda, que reunió a varias agrupaciones de la Benemérita - SEPRONA, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Atención al Peregrino y Atención al Ciudadano - y en el que colaboraron un gran número de moteros del grupo con el que viajaba el fallecido.

Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo ha sido finalmente avistado desde el aire por un helicóptero de la Guardia Civil en torno a la una de la tarde de este domingo, en el kilómetro 26 de la ZA-100, que une Santovenia y Tábara, a la altura del término municipal de Pueblica de Valverde.

Hasta el lugar se movilizó un equipo médico de Tábara y una ambulancia de soporte vital básico, que solo pudieron confirmar su fallecimiento. La causa de la muerte, según las primeras pesquisas, habría sido una salida de vía.