El motorista fallecido, Goyo Basante, ha sido localizado este domingo a la altura del término municipal de Pueblica de Valverde. El Norte

Valladolid

El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero

Gregorio Basante, de 55 años, se dirigía hacia el embalse de Ricobayo con su club de moteros, que le perdieron la pista a la altura de Tábara

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:09

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil localizó esta mañana el cuerpo sin vida de Gregorio Basante, el motorista de 55 años, natural de Laguna ... de Duero, al que se le perdió la pista en torno a las tres de la tarde del día anterior en Zamora. En el momento de la desaparición se encontraba de ruta con su club motero para dirigirse al embalse de Ricobayo, que se percató de su ausencia el llegar a una de las paradas, tras circular por la N-631 entre Tábara y el puente de la Estrella.

