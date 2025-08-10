El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Acceso a Cabañas de Polendos por la SG-V-2221. Google Maps

Un joven de 29 años, insconsciente tras caer de un coche en marcha en un pueblo de Segovia

Los hechos, bajo investigación de la Guardia Civil, han ocurrido a las 5:25 horas en el término de Cabañas de Polendos

El Norte

El Norte

Segovia

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:10

Un joven de 29 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este domingo tras caer de un vehículo en marcha en una carretera de la red provincial de Segovia, a la altura del término municipal de Cabañas de Polendos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el incidente se produjo a las 5:25 horas en el kilómetro 13 de la carretera SG-V-2221, a las afueras del municipio segoviano, entre Cabañas de Polendos y Pinillos de Polendos. Los alertantes indicaron que el herido se encontraba inconsciente en la calzada.

El 112 activó el protocolo de emergencias, dando aviso a la Guardia Civil de Tráfico y al servicio sanitario Sacyl, que desplazó una UVI móvil hasta el lugar. El joven fue atendido en el lugar por el personal sanitario y posteriormente trasladado en estado grave al Hospital General de Segovia.

