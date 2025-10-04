Melgar de Abajo cierra una vendimia con una añada excelente

La localidad de Melgar de Abajo celebra durante este fin de semana la Fiesta de la Vendimia, que, en su decimosexta edición, ha organizado ... de nuevo la Asociación para el Desarrollo del Viñedo en la Ribera del Cea (Avicea) y el Centro de Desarrollo Rural Valdecea. La jornada de este sábado se iniciaba con la visita enoturística a las iglesias y a las bodegas tradicionales, sin que faltara la degustación de un vino con aperitivo a cargo de cargo de Esteban Alonso Castellanos y José Carlos Pérez Rodríguez. A continuación hubo un paseo por las viñas con reconocimiento de variedades en el cierre de la vendimia, antes de que al mediodía numerosos vecinos e invitados, en un total de más de 300 comensales, degustasen patatas con costillas y chozizo y alubias, todo ello acompañados por los vinos rosado y tinto elaborados en el pueblo con la variedad autóctona de prieto picudo, sin que faltase café de puchero con leche mezclado con algún licor.

La actividad de la tarde se inició con el pregón, que fue pronunciado por el maestro y escritor de Villacarralón Eleuterio del Pozo García Teyo, quien, como gran aficionado y amante de la cultura de la vid, llevó a cabo en su intervención un triple homenaje. En primer lugar «al majuelo antiguo representado por nuestros padres y abuelos y a sus labores. Un viñedo familiar para obtener uvas y vino casero para el consumo anual», a continuación un homenaje al viñedo nuevo representado por la directiva y socios de Bodegas Melgarajo y, por último, a la España Vaciada representada por Melgar de Abajo y sus habitantes, que «luchan por mantener el pueblo en pie». A lo largo del pregón, Teyo recitó las tres poesías de sus libros de poemas de Tierra de Campos tituladas La vendimia en familia, La bodega casera y Hacer un pueblo. El final del pregón llegó con el brindis: «Otro vino tabernero, que soy de Melgar de Abajo, ni riojas ni riberas, de Bodegas Melgarajo», recibiendo un sonoro y agradecido aplauso.

Más tarde, se llevó a cabo la entrega de los premios del cartel de la fiesta de la vendimia 2025, que dio paso al pisado de uvas por los más pequeños, dando lugar a la degustación del primer mosto. La verbena con la discomovida Caramelo y la chocolatada popular puso fin a la jornada, que estuvo amenizada, con gran ambiente festivo, por las músicas de los dulzaineros Campos de Mielga. El programa del domingo contempla la visita a la exposición de fotografías y carteles de la fiesta de la vendimia, y la cata de vinos de prieto picudo y negro saurí.

El presidente de Bodegas Melgarajo, Juan Manuel Polentimnos, explicó que «nos queda de vendimiar un poco que seguramente terminemos el domingo o a más tardar el lunes», destacando que «la situación de la sanidad de la uva excelente y la cantidad es buena, incluso mayor que el año pasado». Además de hacer ver que «ha acompañado el tiempo, y sanitariamente en estado perfecto» resaltó que es «una añada por nuestra parte excelente y muy buena en general», asegurando estar «muy contentos con el fruto, del que esperamos obtener buenos vinos de la parte que elaboramos».

Respecto al vino rosado elaborado con la variedad negro saurí, que, con el nombre Savaliebre, salió por primera vez en agosto, Polentinos manifestó que «ha sorprendido a muchos y está gustando bastante, de hecho ya nos va quedando poco». De esa forma culminaba la fase principal del largo proceso de investigación y trabajo a pie de viñedo para recuperar una variedad autóctona, minoritaria y peculiar, de cualidades enológicas excepcionales.

Fue a finales de los años 90 cuando nació Melgarajo, una experiencia de desarrollo rural sostenible promovida por un grupo de viticultores de Melgar de Abajo al que se han ido sumando otros entusiastas: más de 190 personas impulsadas por el amor al campo, a la vid y a esta tierra situada en la ribera del Cea, dentro de la Denominación de Origen León.

Melgarajo elabora vino tinto joven, tinto envejecido en barrica de roble y vino rosado altamente afrutado, todos ellos de las variedades prieto picudo, complementados con vino blanco de la variedad verdejo, a la que se ha unido la de negro saurí. La obtención de estos vinos de gran calidad comienza en la plantación, seleccionando los mejores frutos de los pagos, recogiendo los racimos en perfecta maduración; continuando en la bodega, con un proceso de elaboración en las condiciones más optimas.