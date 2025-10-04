El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una niña participa en el tradicional pisado de uvas Elena Villacé

Valladolid

Melgar de Abajo cierra una vendimia con una añada excelente

La localidad bañada por el río Cea celebra durante este fin de semana la 16 Feria de la Vendimia con distintas actividades

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:59

Comenta

La localidad de Melgar de Abajo celebra durante este fin de semana la Fiesta de la Vendimia, que, en su decimosexta edición, ha organizado ... de nuevo la Asociación para el Desarrollo del Viñedo en la Ribera del Cea (Avicea) y el Centro de Desarrollo Rural Valdecea. La jornada de este sábado se iniciaba con la visita enoturística a las iglesias y a las bodegas tradicionales, sin que faltara la degustación de un vino con aperitivo a cargo de cargo de Esteban Alonso Castellanos y José Carlos Pérez Rodríguez. A continuación hubo un paseo por las viñas con reconocimiento de variedades en el cierre de la vendimia, antes de que al mediodía numerosos vecinos e invitados, en un total de más de 300 comensales, degustasen patatas con costillas y chozizo y alubias, todo ello acompañados por los vinos rosado y tinto elaborados en el pueblo con la variedad autóctona de prieto picudo, sin que faltase café de puchero con leche mezclado con algún licor.

Melgar de Abajo cierra una vendimia con una añada excelente